¿Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas son pareja? Esto es lo que se sabe tras el video viral

Un video que muestra a de una forma muy cercana a Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros cuando terminó el concierto del cantante al que acudió la actriz ha desatado una ola de especulaciones sobre un supuesto noviazgo, según las imágenes que circulan en las redes sociales se puede ver que los dos se dan un beso como muestra de afecto, por lo que esta acción ha emocionado a los fans de ambos, de igual modo, ha generado cuestionamientos sobre si mantienen una relación amorosa.

Te puede interesar: Muere reconocido culturista multicampeón y Mr. Universo; quién era y qué se sabe de su fallecimiento

Aunque está acción ha sido bien recibida, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado públicamente si tiene una relación sentimental, sin embargo, esta no sería la primera vez que se les relaciona, ya que anteriormente se han visto juntos de una manera muy cercana.

¿Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros mantienen una relación sentimental?

Como lo mencionamos anteriormente, hasta el momento ni la actriz ni el cantante han afirmado o desmentido si son novios, sin embargo, las especulaciones crecieron luego del concierto de Gabito Ballesteros se presentara en el Hipodromo de las Américas este 5 de julio, según las imágenes se ve que los artistas caminan juntos de la mano y segundos después se dan el “famoso beso”.

Cabe recordar que desde 2024 comenzó a circular un posible acercamiento ulego de que se les viera juntos saliendo de un concierto de Carín León y desde ese día no han mencionado algo al respecto de tener más que una amistad.

¿Quién es Gabito Ballesteros?

Gabito Ballesteros, originario de Sonora es reconocido por ser uno de los exponentes más populares de la nueva generación del regional mexicano, asimimsmo, ha ganado notoriedad por varios éxitos dentro del género de los corridos tumbados y por colaborar con figuras como Peso Pluma, Natanael Cano y Junior H.

Asimismo, ha consolidado su carrera musical en escenarios de México y Estados Unidos. Además de su música, su vida privada suele ser motivo de interés entre sus seguidores, por lo que estas apariciones con la actriz han comenzado a provocar una ola de comentarios.