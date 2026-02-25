El cuidado de la salud puede ser abordado de diferentes aristas y la alimentación es una de ellas. Lo que comemos a diario impacta notablemente en nuestro organismo debido a los nutrientes recibimos, aunque también pueden aportar grasas que generan complicaciones.

Entre los alimentos más recomendados se encuentran las frutas ya que, de acuerdo con la Inteligencia Artificial (IA), “son básicamente el ‘multivitamínico’ original de la naturaleza. No solo son ricas, sino que están diseñadas biológicamente para protegernos”.

¿Qué es el colágeno?

Desde el Instituto Mayo Clinic precisan que “el colágeno es una proteína del tejido de soporte de la piel que ayuda a darle firmeza y elasticidad. A medida que pierde colágeno con el tiempo, esto puede provocar flacidez y adelgazamiento de la piel, así como el desarrollo de arrugas, lo que hace que se vea más envejecido”.

La dermatóloga Dawn Marie R. Davis precisa que “el colágeno está disponible en forma de complementos alimenticios de venta libre, como cápsulas o polvo, pero también se puede consumirlo a través de la gelatina que se encuentra en ciertos alimentos”. En este punto, resultas interesante poner el foco en alimentos de la naturaleza que tienen la capacidad de estimular la producción de colágeno.

¿Qué frutas estimulan la producción de colágeno?

A través de Gemini, IA creada por Google, se investigó sobre si existen frutas que aporten colágeno al cuerpo humano. Tras analizar diversas fuentes de información, esta herramienta respondió: “aunque ninguna fruta contiene colágeno por sí misma, existen frutas ‘maestras’ que proporcionan los precursores químicos necesarios para que tu cuerpo lo fabrique”.

La Inteligencia Artificial destacó que “para que tu organismo sintetice colágeno, necesita principalmente Vitamina C, la cual actúa como el ‘pegamento’ que une los aminoácidos”. Es por eso que dio a conocer las 3 frutas más eficientes para estimular la producción de colágeno de forma natural:

El Limón (y cítricos): Es el rey indiscutible para esta tarea. El limón no solo aporta una dosis masiva de Vitamina C, sino que sus antioxidantes previenen la degradación del colágeno ya existente.



Factor clave: Ayuda a formar la prolina y la lisina, dos aminoácidos esenciales para la estructura de la piel.

Tip: No solo bebas el jugo; la ralladura de la cáscara orgánica contiene terpenos que también protegen las células.

Las Fresas (y frutos rojos): Las fresas, frambuesas y arándanos contienen un componente llamado ácido elágico.



Factor clave: Este ácido es fundamental porque evita la destrucción del colágeno causada por la exposición a los rayos UV (fotoenvejecimiento).

Beneficio extra: Son ricas en antocianinas, que mantienen las fibras de la piel elásticas y firmes.

El Kiwi: A menudo ignorado frente a la naranja, el kiwi tiene más Vitamina C por gramo que casi cualquier otro cítrico común.

