5 ideas de fundas de crochet para despachadores de pañuelos; harán ver tu casa elegante y en tendencia

Eres de las personas que buscan llenar cada rincón de su casa con decoraciones llamativas y sofisticadas e incluso buscas detalles para resaltar cosas comunes, aquí te dejamos algunas opciones de cómo resaltar una simple caja de pañuelos y resalte ese espacio donde están colocados.

Las fundas de crochet para despachadores de pañuelos se han vuelto tendencia gracias a su apariencia artesanal, elegante, acogedora, fácil y económica de hacer.

Además de ser estilos que pueden personalizarse permite que cada caja tenga su propio color, textura y diseño que las hacen combinar con cualquier decoración o mueble, por lo que si buscas renovar tu casa sin hacer grandes cambios te presentamos algunos estilos de crochet para darle vida a la caja de cartón o plástico de pañuelos desechables.

5 ideas de fundas de crochet para despachadores de pañuelos

1.- Estilo liso en color neutro

Este estilo el cual es más conocido como minimalista logra atraer las miradas debido a que luce sofisticado, elegir tonos neutros o incluso pasteles como blanco, beige, arena, gris azul o rosa hacen que el espacio donde están colocados se vea limpio.

2.- Diseño con flores

Las flores tejidos en 3D o relieve hacen que este accesorio luzca delicado y original, debido a su diseño queda perfecto para decorar habitaciones, tocadores e incluso libreros.

3.- Funda con textura trenzada

Los puntos que imitan trenzas dan profundidad y un acabado elegante. Este diseño luce especialmente bien en tonos tierra, verde olivo o café, ideales para espacios acogedores..

4.- Flecos o detalles artesanales

Un diseño con flecos, grecas de colores, pequeñas cuencas de madera hacen que una funda de crochet sea un elemento ampliamente decorativo lleno de personalidad. Además, este estilo queda perfecto para hacer match con una casa que tiene muebles de madera, estilo de fibras naturales y está rodeada de plantas.

5.- Diseño bicolor

Combinar dos colores o incorporar figuras geométricas crea un accesorio moderno y llamativo. Puedes elegir tonos suaves para mantener un ambiente elegante o apostar por colores vibrantes para darle vida a cualquier rincón sin perder el encanto artesanal.