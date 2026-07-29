3 técnicas de difuminado que usan los maquilladores profesionales para camuflar ojeras profundas

La zona de las ojeras es uno de los lienzos más complejos de trabajar en la industria del maquillaje. Debido a que la piel de esta región es hasta cinco veces más delgada que la del resto del rostro.

Además, la microcirculación sanguínea y los depósitos de melanina se transparentan con facilidad, dando origen a tonalidades moradas, azuladas o marrones grisáceas.

El error más común al intentar camuflar ojeras profundas en casa es aplicar una capa gruesa de corrector excesivamente claro; esto no solo oculta la imperfección, sino que satura la zona, crea un tono gris cenizo muy artificial y acentúa dramáticamente las líneas de expresión.

Las 3 técnicas de difuminado para ojeras que usan maquilladores profesionales

La técnica del stippling con brocha plana

Aplica una cantidad mínima de corrector directamente en la zona hundida de la ojera. Utiliza una brocha de fibras sintéticas densas y de punta redondeada. El movimiento debe ser exclusivamente de punteo rítmico y micropresión sobre el mismo lugar. Imagina que estás empujando el pigmento dentro de la piel en lugar de deslizarlo.

El difuminado inverso "lifting" con esponja húmeda

Utiliza una esponja de microfibra o poliuretano previamente humedecida y perfectamente exprimida, no debe gotear. En lugar de difuminar toda la ojera por igual, realiza el difuminado desde la periferia hacia el centro.

Las mejores técnicas de maquillaje profesional para cubrir las ojeras|Pexels: Ron Lach

Comienza difuminando el corrector en la esquina externa del ojo hacia la sien en un ángulo diagonal ascendente, y luego trabaja el borde inferior de la ojera hacia abajo. Deja la zona más oscura del lagrimal para el final, tocándola solo con el residuo de la esponja.

El difuminado con la yema del dedo anular

Coloca el corrector en la ojera y espera 30 segundos antes de tocarlo para que los componentes volátiles de la fórmula se evaporen y el pigmento se asiente.

Cubre tus ojeras profundas como un profesional con estas técnicas de maquillaje|Pexels: Alena Darmel

Posteriormente, utiliza exclusivamente la tema de tu dedo anular. Da toques sumamente suaves y ultrarrápidos sobre la zona. La dirección debe ser desde el lagrimal hacia afuera, desvaneciendo el color con la delicadeza de una pluma.

