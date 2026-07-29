Roro muestra fuerte GOLPE que recibió en La Velada del Año VI y responde a las críticas recibidas po su combate contra Samy Rivers: “Un casco no hace que conectes más golpes”

A través de redes sociales la creadora de contenido española Rocío López Bueno, mejor conocida como “Roro”, quien recientemente peleó contra Samy Rivers en La Velada del Año VI, respondió a través de su video a la polémica que generó el casco que utilizó al subir al ring.

¿Qué dijo Roro sobre el casco que utilizó en La Velada del Año?

A través de un video compartido en sus redes sociales, Roro compartió un video en el que expresó que el casco que utilizó en su combate contra la streamer mexicana Samy Rivers no fue el que se mostró en el pesaje sino que este sufrió modificaciones. Además de esto explicó que el uso de dicho casco no le dió ningún tipo de ventaja competitiva. Por su parte, también explicó que sufrió un golpe en la naríz e incluso mostró imágenes en donde esa parte del rostro se le veía roja. La creadora de contenido también explicó que la pelea que tuvo con Rivers no fue profesional “No es boxeo, ninguna de las dos íbamos a noquear a la otra”, fueron algunas de sus palabras.

Además de esto, Roro mencionó que ella siempre dió a conocer que el equipo de la Velada estaba enterado del cambio de casco y que el tamaño de este no influía en la victoria ya que ganaba quien pudiera conectar más golpes. La influencer aprovechó el espacio en redes para especificar que su preparación para el combate duró 6 meses. Por otro lado, dejó ver el gran respeto que siente por quién fue su contrincante. La creadora dijo que continuaría con su vida normal aunque le gustaría seguir entrenando ya que fue algo que le gustó mucho hacer.

Velada del Año 2026: Lista COMPLETA de todos los ganadores

La Velada del Año VI fue uno de los eventos más esperados por todos los fans del boxeo y entretenimiento ya que cada combate estuvo lleno de emoción, adrenalina y euforia por parte de todos los aficionados. A continuación te presentamos la lista completa de todos los ganadores.