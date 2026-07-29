¡Paso a paso todo lo que tienes que saber para entender las polémicas y el avance dentro de la cocina de MasterChef 24/7!

Desde que MasterChef 24/7 llegó a la televisión en mayo de 2026, la competencia ha evolucionado mucho más allá de los tradicionales retos culinarios. El nuevo formato, que permite seguir la convivencia de los participantes todo el día, ha dado pie a estrategias, amistades, conflictos y momentos que han cambiado el rumbo del reality. Este es un paso a paso sobre todo lo que tienes que saber para entender las polémicas y el avance dentro de la cocina más famosa de México.

Si apenas te estás poniendo al corriente o quieres recordar cómo se ha desarrollado la temporada, recordemos que este programa comenzó con un grupo de cocineros aficionados dispuestos a conquistar la competencia. Desde las primeras emisiones quedó claro que el formato 24/7 mostraría mucho más que las pruebas culinarias, pues las cámaras también captan conversaciones, alianzas y diferencias entre los participantes.

Ixdit y Carmen se enfrentan en MasterChef 24/7.

Las polémicas comenzaron fuera de la cocina de MasterChef 24/7

Conforme avanzaron las semanas, los cocineros enfrentaron cajas misteriosas, cocinas por equipos, retos de presión extrema, pruebas de eliminación y desafíos con ingredientes poco comunes, pero la convivencia permanente hizo que los desacuerdos entre algunos concursantes salieran a la luz, lo que dio pie a las primeras polémicas.

Luego de unos días dentro del Mundo de MasterChef 24/7, los cocineros comenzaron a unirse en bandos, lo que fue notado por Ramahá, que le pusó nombres a los grupos. Así, surgieron "Las Divas", conformado por Carmen, Michelle, Julio y Daniela y los "Yukawashis", en referencia a Emmanuel, Ixdit y el propio cocinero yucateco. Luego, Flor, Camila y Jazmín se autonombraron como "Las Guapas del Barrio", en un momento de tensión que parecía acabar con el segundo grupo mencionado.

A las diferencias entre los bandos se sumaron conflictos durante los retos por equipos, desacuerdos sobre las capitanías y decisiones estratégicas que modificaron la dinámica entre varios concursantes. También, momentos de gran tensión como el protagonizado por Ixdit y Carmen, quienes discutieron por la comida que no debía salir de la Dark Kitchen o cocina oculta del reality, lugar en el que los cocineros reciben sus clases.

Fue así que finalmente Ramahá se separó de sus compañeros y se unió al grupo de "Las Divas", mientras que Emmanuel e Ixdit se fueron con el bando contrario. Esta separación trajo más conflictos y diferencias entre los participantes, quienes comenzaron a verse como rivales tanto dentro como fuera de los retos de cocina del reality.

Entran nuevos participantes y solo algunos cocineros reciben reconocimiento

Con el paso de las semanas, algunos cocineros lograron destacar por su creatividad y consistencia, mientras que otros comenzaron a acumular errores que los colocaron constantemente en riesgo de eliminación. Cada victoria individual, ventaja obtenida y buena presentación comenzó a ser determinante para avanzar en una competencia donde el margen de error es cada vez menor.

Así llegó uno de los momentos más reveladores para los cocineros de MasterChef México 2026, el momento en el que les otorgaron sus reconocimientos del Primer Ciclo Básico de Cocina, sin embargo, Julio y Daniela no lo recibieron, algo que sin duda no fue bien aceptado por los concursantes. Además, ese mismo día se informó que dos participantes más entrarían a la competencia culinaria, y fue así que conocimos a Ismael y Nora.

Hace solo unos días, Julio preparó uno de los platillos más elogiado por los Chefs, con lo que logró recibir su reconocimiento. Pero Daniela ha vivido una situación distinta y hasta el momento no ha obtenido el apreciado diploma, lo que la mantuvo molesta por unos días.

Las parejas dentro de MasterChef México 2026

Las alianzas dentro del reality culinario no fueron las únicas uniones especiales entre los cocineros, ya que algunos de los participantes se dejaron ver más cercanos. La primera "parejita" que se formó fue la de Ixdit y Emmanuel, quienes pasaban casi todo el día juntos, aunque la cocinera siempre dejó claro que solo eran amigos. Ahora que el concursante está fuera, ha confirmado que su convivencia era más fuerte que con los otros participantes y que espera que la veracruzana salga para buscar algo más formal.

Por otro lado, Lancer y Michelle también se mostraron más cariñosos, y entre besos y abrazos confirmaron que ya no solo eran compañeros de cocina. Sin embargo, luego de unas semanas y de múltiples desacuerdos, la pareja platicó y decidieron quedar solo como amigos, lo que fue celebrado por "Las Divas", quienes le advirtieron sobre algunas red flags del cocinero.

La importancia de las eliminaciones de MasterChef 24/7

Como ocurre en cada temporada de MasterChef México, semana tras semana la cocina ha ido despidiéndose de algunos participantes. Cada eliminación ha modificado la estrategia de quienes permanecen en competencia y redujo el número de aspirantes que buscan llegar a la gran final. Con menos cocineros, las alianzas cobran mayor importancia y cada decisión puede marcar la diferencia entre continuar o abandonar el programa.

Estos son los cocineros eliminados hasta el momento:



Javier “La Chuleta Metalera”

Nash

Arturo

Lula

Ricardo

María

Pablo

Ismael “El perro del mal”

Diego

Camila

Nora

Emmanuel

El Pin Negro y mayor exigencia para los cocineros

Tras poco más de dos meses de competencia, MasterChef 24/7 entró en una de sus etapas más exigentes al reconocer a los 12 mejores cocineros con la entrega de filipinas. Los retos para lograr obtener la clásica vestimenta de un experto culinario cada vez fueron más complejos, y los errores pesaron más que nunca, así como las rivalidades, que continuaron creciendo conforme disminuye el número de participantes.

El primero en subir al balcón como uno de los 12 mejores fue Julio, pero la polémica regresó al reality y fue gracias al público en redes sociales que se dio a conocer que en el reto que le hizo llevarse también el Pin del Chef, el cocinero había incumplido con una de las reglas. Al final, fue sancionado y bajó a seguir cocinando con sus compañeros, mientras que Flor, que había obtenido excelentes críticas por su platillo, fue la elegida para subir y obtener el preciado pin.

Flor está moviendo las cartas a su favor con el Pin del Chef|ESPECIAL

Este lunes 27 de julio, la cocina de MasterChef 24/7 volvió a retar el avance de los cocineros con un nuevo elemento, lo que dio pie a otro de los episodios más comentados, ya que Luis terminó recibiendo el Pin Negro, una de las desventajas más importantes de la temporada. Claudia Lizaldi, conductora del programa, reveló que el cocinero que tenga el peor platillo de la noche lo portará, lo que generará que reciban todos los sabotajes y desventajas, asimismo, apuntó que la única manera para deshacerse de él, es logrando la salvación y subiendo al balcón.

Con eliminaciones que han cambiado el panorama, polémicas que siguen dando de qué hablar y un nivel culinario en constante ascenso, el reality se perfila hacia una recta decisiva en la que cualquier detalle podría definir quién llegará a la gran final y quién se despedirá de la cocina más famosa de México.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.