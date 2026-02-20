5 ideas para reciclar las fundas viejas de celular que ya no usas y darles una segunda vida

Es normal que con el tiempo algunas fundas de celular se desgasten. Sin embargo, aquí te damos algunas ideas para que logres rescatarlas, no las tires y por el contrario les des una nueva vida. Son ideas que harán que tus fundas luzcan increíbles.

Decorar con diamantina: Si tu funda es transparente y con el paso del tiempo se hizo amarilla, una idea increíble para darle una nueva vida es decorarla con diamantina. Solo debes colocar un resistol líquido muy fuerte y agregar los brillos. Debes dejar secar por una noche entera y al siguiente día fijar con spray para pelo, esto para que no se caiga nada. Tu funda lucirá como nueva. Para esta opción puedes usar pedrería si no te gusta la diamantina.



Teñir fundas: Si no te gustan los brillos, tenemos una idea perfecta para ti: pintarlas de un solo color, esto lo puedes hacer poniendo agua a hervir con papel crepe del color que prefieras, una vez que el agua esté caliente deberás sumergir la funda transparente y esperar a que adhiera el color. Una vez que tenga el tono que prefieras enjuaga con agua fría y seca. Se verá increíble además de que no necesitas gastar mucho dinero para hacer ese cambio.

Fundas con figuras: Otra gran idea para darles una segunda vida a tus fundas es utilizar pintura acrílica, con este material podrás dibujar las figuras que quieras sobre tu case. Además es un gran plan para realizar con amigos. Pon a volar tu creatividad e incluso toma inspiración para hacer las creaciones que más te gusten. Sin duda, harás que tu funda quede personalizada de la mejor manera. Un toque extra que puedes añadir es colocarle tu nombre. Ahora bien, también está la opción de que coloques estampillas de tus figuras favoritas sin tener que pintarla.

Fundas como organizador: Si consideras que tu funda está muy desgastada, una forma de darle un nuevo uso es utilizandola como un organizador, puedes colocar anillos, cadenas, relojes, pulseras o incluso pequeños accesorios para el pelo. De igual forma puedes decorarlas si es que así lo prefieres.

Fundas como libretas: Una manera de darle un uso muy útil a tus fundas es pegar los famosos “post it” en ellas para que crees una especie de libreta en la que puedes agregar notas, pero que resulta ser muy práctica debido a su pequeño tamaño, pues la puedes transportar de manera fácil.

Con estas ideas podrás darle una nueva vida a las fundas que tienes además de que serán únicas por la personalización que les darás.