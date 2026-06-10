3 snacks saludables para disfrutar de la inauguración del mundial 2026

Es oficial, falta solo un par de días para que se lleve a cabo la gran inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️, misma que se llevará a cabo el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Es por eso que en esta ocasión te presentamos 3 snacks para disfrutar de este gran evento, sin embargo son opciones saludables, ideales para cuidar tu bienestar así como el de tu familia.

Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️: Snacks para ver la gran inauguración

Este momento, el cual se vive cada 4 años vale la pena disfrutarse con los mejores snacks debido a que la gran apertura contará con la presencia de grandes números musicales. En esta ocasión te presentamos opciones dulces como saladas, perfectas para cualquier paladar.

Barritas congeladas de yogurt griego

Para este snack necesitarás mezclar yogurt griego con amaranto y frutas, esta pueden ser las de tu elección, ya sean moras, uvas, fresas o mango. Una vez que la mezcla esté lista la colocarás sobre papel encerado y por encima pobdrás chocolate amargo líquido. Meteras la mezcla al congelador por al menos 3 horas (aunque es preferible que sea toda la noche) y listo, disfrutarás de un snack saludable, fresco y delicioso.

Papas locas “versión fit”

Esta idea es salada, picosa y muy deliciosa. Consiste en mezclar en un bowl jícama, pepino, cacahuates naturales y tostadas horneadas (puedes elegir la marca de tu preferencia) una vez todo integrado pondrás las salsas que más te gusten. Es importante aclarar que puedes añadir mango o fruta más fresca de tu gusto, esto le dará un toque delicioso a tu snack.

Platanos congelados

Esta idea es ideal si lo que buscas es algo refrescante como una paleta de hielo. Sin embargo, este snack te aporta vitaminas, grasas buenas y fibra. La idea consiste en colocar un plátano en un palo de madera, al cual le pondrás chocolate amargo o semi amargo,mismo que tendrás que poner a baño María. Una vez colocado podrás poner rayadura de coco, arándanos, nuez o el topping que más prefieras. Metelos al congelador toda la noche y listo.