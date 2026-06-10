5 diseños de piñatas caseras de Pocoyo para celebrar los cumpleaños de tus hijos

Pocoyo es una serie infantil en la que se narran las aventuras que vive un niño que siempre va vestido de azul, siendo muy popular entre el público infantil, además de sorprender a todos por mantenerse activo en ciertas redes sociales.

Así inició el velorio de Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo

Si se acerca el cumpleaños de tus hijos y ellos son fans de ese personaje, entonces quédate para que descubras los 5 diseños de piñatas caseras que puedes hacer en pocos pasos.

¿Qué piñatas caseras puedo hacer de Pocoyo?

Si quieres darle una sorpresa inesperada en el cumpleaños de tus hijos, puedes optar por hacer unas piñatas caseras, sacando tu lado creativo al hacer las manualidades. Para hacerla con la temática de Pocoyo, puedes optar por los siguientes diseños:

Pocoyo y pato: Implica un dibujo de ambos personajes, ya que te servirá de guía para cortar dos cartones con sus siluetas, los cuales unirás con una tira gruesa de cartón; decora con papel crepé con sus colores correspondientes.

Pocoyo saludando: Ocupa la técnica anterior; solamente imprime la clásica foto del personaje donde aparece saludando para después decorar todo con papel crepe.

Opción más sencilla: Si no quieres pasar horas decorando, puedes pegar la ilustración de tu personaje favorito enfrente, mientras que en los laterales y atrás decoramos con papel crepé.

Eli: Si tu personaje adora a Eli, aplica la primera técnica que te explicamos, pero usando el personaje del elefante rosa.

Edad en 3D: Crea el número de años que celebra el niño del hogar, decoramos con papel crepé y pégale varias ilustraciones de la serie animada.

¿Cuáles son los mejores rellenos para una piñata?

A tus diseños de piñatas caseras de Pocoyo es fundamental rellenarlas con diversos objetos para que los pequeñines puedan atrapar los regalos al romperse durante el cumpleaños de tus hijos, por lo que es importante evitar artículos frágiles, ya que pueden romperse al golpear la piñata o al caer.

Puedes llenarlas de dulces, stickers, minijuegos o premios pequeños; calcula cuántos invitados serán para que puedas agregar suficientes regalos. Igualmente, te recomendamos guardar una bolsa de dulces para repartirlos a aquellos que no hayan ganado muchas cosas.