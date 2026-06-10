5 ideas para hacer memoramas de Frozen para los pequeños de la casa

Los memoramas son un gran juego de mesa; aunque es una opción clásica, es una gran alternativa para poner a prueba nuestra memoria, ya que identificamos en qué ficha se encuentra cada par. Claramente, ganará aquella persona que logre juntar el mayor número de pares.

Para que los pequeños de la casa jueguen, te daremos 5 ideas para que las hagas de Frozen, una película animada muy popular por el público infantil, una gran opción de manualidad que es fácil hacer.

¿Cómo hacer unos memoramas en casa?

Los memoramas son una gran alternativa de juego para niños y adultos, pero cuando queremos usarlo para los pequeños de la casa, es fundamental usar figuras llamativas para que sea atractivo, además de usarlo con temáticas de letras, números o emociones para que los pequeños puedan aprender. Estas son las 5 ideas que debes usar con la temática de Frozen:

Copos: Corta la silueta de unos copos de nieve; por un lado vamos a agregar el dibujo del copo, mientras que del otro agregaremos la fotografía de los personajes, creando varios pares.

Emociones: Podemos hacer fichas circulares, empleando a los personajes con emociones. Un ejemplo es hacer el rostro de Elsa para que su par sea la cara del emoticono con la misma expresión.

Letras: Aplicaremos una técnica similar a la anterior, pero usaremos los nombres de los personajes, para que su par sea la inicial de su nombre, una gran alternativa para aprender el vocabulario.

Animales y naturaleza: Colocamos espíritus o personajes que sean de un elemento, para que su par sea el elemento que les corresponde, ya sea agua, fuego, tierra o aire.

Números: En una tarjeta coloca el número junto a Olaf, mientras que en la otra tarjeta colocamos la cantidad de objetos. Ejemplo: 2 Olaf en una tarjeta; en la siguiente tarjeta colocamos 2 zanahorias.

¿Cuántas cartas trae un memorama?

Los memoramas pueden tener el número de tarjetas que uno quiera, pero al tratarse de un juego para los pequeños de la casa, es importante hacerlo con cierta cantidad para que sea atractivo. Se recomienda hacer un total de 12 a 15 pares, por lo que vas a necesitar de 24 a 30 tarjetas.

Para juegos comerciales o de alta dificultad, pueden llegar a tener 36 pares; en total serían 72 cartas. Aprovecha todas las ideas para hacer un divertido juego mental con la temática de Frozen.