Gala Montes ESTALLA contra Adriano Zendejas por un encuentro en una fiesta: “Me grabó sin mi consentimiento”

En las últimas horas el nombre de la actriz Gala Montes se ha viralizado luego de que compartiera un video expresando su molestia e inconformidad por la transmisión en vivo que realizó Adriano Zendejas durante una fiesta que organizó el creador de contenido Nando.

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A través de sus redes sociales, la cantante mostró un semblante visiblemente molesto y aseguró que nunca autorizó ser grabada y cuestionó la forma en que fue expuesta durante ese “en vivo”: “Él me grabó sin mi consentimiento, primero, yo nunca le dije”, afirmó la actriz dejando claro que no estaba de acuerdo con aparecer en el contenido.

Asimismo, lanzó fuertes críticas contra Adriano Zendejas al asegurar que no permitirá que la utilicen para general contenido: “Conmigo no, yo no voy a ser un personaje en tu… reality, no me vas a utilizar a mí”, tras estas duras palabras Montes señaló que el actor “le decía cosas afuera de cuadro”. Hasta el momento, Adriano Zendejas no ha respondido públicamente a las declaraciones de Gala.

¿Cuál fue el video que publicó Adriano Zendejas e hizo enojar a Gala Montes?

La controversia de estas declaraciones comenzó después de una fiesta en la que Adriano Zendejas realizó una transmisión y dónde saca en pantalla en repetidas ocasiones a Gala Montes exponiendo lo que hacía y cómo se comportaba mientras los asistentes hacían diversos comentarios.

“¿Tú crees que me incomoda?… Quisiste llevar la narrativa porque tú llevas las cámaras”, dijo Gala. En otro momento también comentó: “No me vas a utilizar a mí”, insistiendo en que no desea formar parte de ese tipo de contenido.

¿Quién es Adriano Zendejas?

Adriano Zendejas es un actor que comenzó su carrera desde niño en la televisión. Ha participado en diversas telenovelas y series. De igual modo, es reconocido por ser hermano de Samadhi Zendejas, actualmenteAdriano se ha enfocado en ser creador de contenido y compartir su material en redes sociales.