4 ideas para reemplazar el columpio del garrafón de agua en la cocina: se verá elegante y discreto

Existen ciertos muebles de cocina que son muy prácticos para el uso diario, pero que no aportan nada en cuestiones de decoración y hasta le quitan cierta armonía a los espacios. Es el caso de los soportes para poner el garrafón de agua, que si bien te facilitan la vida, llegan a lucir estorbosos y por eso es que tantas personas terminan reemplazándolos definitivamente.

¿Cómo hacer que los garrafones de cocina no se vean estorbosos en la cocina? 4 opciones muy prácticas