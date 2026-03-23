4 ideas para reemplazar el columpio del garrafón de agua en la cocina: se verá elegante y discreto
Conseguir que una cocina luzca lujosa es muy fácil, especialmente cuando se apuesta por muebles que disimulan las “zonas feas” y hacen que todo quede impecable.
Existen ciertos muebles de cocina que son muy prácticos para el uso diario, pero que no aportan nada en cuestiones de decoración y hasta le quitan cierta armonía a los espacios. Es el caso de los soportes para poner el garrafón de agua, que si bien te facilitan la vida, llegan a lucir estorbosos y por eso es que tantas personas terminan reemplazándolos definitivamente.
¿Cómo hacer que los garrafones de cocina no se vean estorbosos en la cocina? 4 opciones muy prácticas
- Gabinetes cerrados. Si quieres una decoración minimalista y sin ningún tipo de ruido visual en las superficies, entonces la mejor opción podrían ser los gabinetes cerrados que traen compartimentos para poner los garrafones. La magia está en que cuando necesites un poco de agua, solo tendrás que abrir la puerta y el resto del tiempo permanecerá como si se tratara de un mueble más.
- Dispensador de agua eléctrico con base de aluminio. Para cuando "esconder" estos botes no sea una opción y prefieras que queden a la vista, una de las alternativas de diseño para que las cocinas se vean sofisticadas, consiste en usar bases de aluminio que parezcan del estilo "industrial" que está en tendencia. Y para hacerlo más útil, cambia la tapa por un dispensador eléctrico que facilite los procesos.
- Instalación de filtro de agua para la cocina. En caso de que estés pensando en una alternativa que también te haga ahorrar dinero a largo plazo, podrías considerar poner un filtro purificador de agua junto a las llaves tradicionales. Así podrás consumir la que sale de la llave sin la preocupación de que esté contaminada y ya no tendrás que estar reemplazando el garrafón cada que se termine.
- Mueble para garrafón integrado a la barra. Otra opción para reemplazar los garrafones de agua en una cocina pequeña, es añadiendo una extensión a la barra desayunadora que tenga un reporte resistente. Lo ideal es que sea una estructura delicada para que se mimetice con el resto de los espacios y conserve ese aire de elegancia que queda tan bien en una casa.