¿Tu jardín está muriendo? 8 señales de que tu césped necesita ayuda urgente

Desde la Universidad de California (Estados Unidos) afirman que mantener un césped sano y de crecimiento vigoroso es la mejor manera de prevenir brotes graves de enfermedades. En este punto, remarcan que cada metro cuadrado de césped requiere cantidades óptimas de agua y fertilizante, un régimen de corte adecuado y un suelo aireado y bien drenado.

Noticias Ciudad Juárez del 14 de julio 2026

En esta época en donde la primavera ya pasó y el verano ejerce presión con temperaturas más elevadas, disfrutar del aire libre en nuestra se convierte en una necesidad. Pero cuando el pasto de nuestro jardín o patio se encuentra en mal estado resulta en un impacto visual muy negativo que requiere una solución.

Causas del deterioro del césped

Fuentes relacionadas con el cuidado de jardines revelan que el debilitamiento del césped suele manifestarse a través de alteraciones visuales y de textura que, por lo general, evidencian fallas en el cuidado de la tierra o en los niveles de humedad.

Las causas más señaladas en este aspecto es el exceso o la falta de agua, un corte demasiado bajo y factores físicos como la compactación del suelo, que impide la correcta llegada de oxígeno y nutrientes a las raíces. Hay que tener en cuenta también la aparición de plagas, malezas u hongos que terminan por restarle vigor y hacen que nuestro pasto se vuelva seco o amarillento.

Pasos para recuperar el pasto

Es muy común observar este tipo de situaciones en casas y parques. Ante esto, los expertos aconsejan emplear una estrategia integral que permita ajustar nutrientes para el suelo, programar riegos y aplicar tratamientos en caso de ser necesario atacar plagas o enfermedades. A continuación, se ofrece una guía detallada de ocho pasos que es fundamental para recuperar el pasto en mal estado:

