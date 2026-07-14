¿Tu jardín está muriendo? 8 señales de que tu césped necesita ayuda urgente
Césped seco o amarillo: 8 señales de alerta y cómo solucionarlo paso a paso.
Desde la Universidad de California (Estados Unidos) afirman que mantener un césped sano y de crecimiento vigoroso es la mejor manera de prevenir brotes graves de enfermedades. En este punto, remarcan que cada metro cuadrado de césped requiere cantidades óptimas de agua y fertilizante, un régimen de corte adecuado y un suelo aireado y bien drenado.
Noticias Ciudad Juárez del 14 de julio 2026
En esta época en donde la primavera ya pasó y el verano ejerce presión con temperaturas más elevadas, disfrutar del aire libre en nuestra se convierte en una necesidad. Pero cuando el pasto de nuestro jardín o patio se encuentra en mal estado resulta en un impacto visual muy negativo que requiere una solución.
Causas del deterioro del césped
Fuentes relacionadas con el cuidado de jardines revelan que el debilitamiento del césped suele manifestarse a través de alteraciones visuales y de textura que, por lo general, evidencian fallas en el cuidado de la tierra o en los niveles de humedad.
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Las causas más señaladas en este aspecto es el exceso o la falta de agua, un corte demasiado bajo y factores físicos como la compactación del suelo, que impide la correcta llegada de oxígeno y nutrientes a las raíces. Hay que tener en cuenta también la aparición de plagas, malezas u hongos que terminan por restarle vigor y hacen que nuestro pasto se vuelva seco o amarillento.
Pasos para recuperar el pasto
Es muy común observar este tipo de situaciones en casas y parques. Ante esto, los expertos aconsejan emplear una estrategia integral que permita ajustar nutrientes para el suelo, programar riegos y aplicar tratamientos en caso de ser necesario atacar plagas o enfermedades. A continuación, se ofrece una guía detallada de ocho pasos que es fundamental para recuperar el pasto en mal estado:
- Rehabilitación de sectores descoloridos: Ante la aparición de áreas amarillentas o secas, se debe remover la hierba muerta con un rastrillo, perforar el suelo para que respire, añadir tierra nueva enriquecida y colocar semillas frescas.
- Control del colchón orgánico: Aunque una delgada capa de restos vegetales funciona como abono natural, su acumulación excesiva bloquea el paso de los nutrientes. La solución consiste en realizar una limpieza profunda una vez al año.
- Corrección de la consistencia mullida: Si el suelo se siente demasiado blando al pisar y las marcas no desaparecen rápido, suele deberse al encharcamiento o al exceso de restos secos. Se debe regular el flujo de agua, airear la superficie y, de ser necesario, adecuar el sistema de drenaje del jardín.
- Erradicación de malezas invasoras: La proliferación de plantas indeseadas despoja al césped de sol, agua y alimento. Para combatirlas, se debe extraer tanto el cuerpo como la raíz por completo y recurrir a productos herbicidas o a la oxigenación del terreno si el suelo está muy compactado.
- Densificación de zonas despobladas: Los claros sin vegetación suelen delatar la escasez de nutrientes. Se recomienda realizar un test de pH para compensar las deficiencias con el abono adecuado, además de sustituir los riegos cortos y frecuentes por un remojo semanal profundo que nutra las capas inferiores.
- Programación horaria y estacional del riego: Un césped reseco o quebradizo requiere una rutina de hidratación adaptada al clima actual. Lo ideal es regar de forma abundante durante las primeras horas de la mañana para evitar la evaporación inmediata.
- Eliminación de plagas subterráneas: La presencia de agujeros o texturas excesivamente blandas suele delatar la acción de larvas u hormigas que destruyen las raíces. Para contrarrestarlo, se pueden utilizar soluciones ecológicas como nematodos benéficos o infusiones nutritivas de compost, variando también los patrones de corte.
- Fortalecimiento del sistema radicular: Si el pasto no logra crecer correctamente, queda muy expuesto a las altas temperaturas. Para propiciar raíces largas y fuertes, se debe evitar cortar el césped demasiado al ras durante los meses de verano y mantener una hidratación matutina constante.