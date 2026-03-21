El hábito que puede mejorar el aspecto de tus pies y hacerlos suaves

Con la temporada de primavera 2026 llegan las altas temperaturas y con ellas también llegan las sandalias, los días de playa y las fiestas en alberca. Por lo que tener pies lindos y suaves se vuelve algo importante, ya que estarán expuestos durante los próximos meses y un mal pedicure puede arruinar por completo tu look.

Por ello, hoy te presentamos el mejor y más sencillo hábito para tener la piel de los pies más tersa que nunca. Se trata de un truco que si aplicas constantemente te dará resultados rápidamente. Puedes aplicarlo por la noche y es perfecto si sufres de grietas, asperezas o resequedad.

¡Indignante! Un maestro fue acusado de grabar debajo de la falda de una alumna; esto y más Con Peras y Manzanas

Este hábito puede mejorar el aspecto de tus pies

La técnica perfecta para lucir unos pies lindos y suaves es la hidratación con oclusión. De acuerdo con los expertos el truco no está en qué crema usamos, sino la forma en la que la aplicamos, revelando que la clave es mucho más sencilla de lo que parece.

El cuidado de los pies es vital para que luzcan bien y estén sanos|Pexels: Nico Becker

El truco consiste en colocar un producto hidratante en los pies en una capa generosa y dando un pequeño masaje. Después solo deberás colocarte un par de calcetines, preferentemente de algodón, y podrás ir a descansar dejando que haga efecto durante toda la noche.

La hidratación de pies tiene mayor efecto si se realiza durante la noche|Pexels: Bulat Khamitov

Esto ayuda mucho a evitar la resequedad ya que la tela crea una especie de barrera que impedirá que el producto se evapore, lo que da más tiempo a nuestra piel de absorber todos los nutrientes de la pomada que utilicemos.

Para realizar este ritual de forma correcta, antes de colocar el cosmético debes lavar y secar muy bien tus pies, para retirar cualquier tipo de suciedad o células muertas. Si acompalas este consejo de una exfoliación semanal, la salud de tu piel mejorará y te despedirás de las asperezas.

Colocar calcetines en los pies tras la crema hidratante ayuda a que la piel absorba mejor el cosmético|Pexels: www.kaboompics.com

Este hábito es infalible para los talones agrietados, y hará que tus pies se sientan suaves y renovados desde la mañana siguiente.