Estos hábitos te van a ayudar a prevenir la diabetes

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, la diabetes tipo 2, representa casi el 90% de los casos de dicha enfermedad a nivel mundial, la cual se identifica por presentar niveles elevados de glucosa en la sangre, esto porque la persona ha desarrollado una resistencia a la insulina.

Sin embargo, también es cierto que dicha enfermedad se puede prevenir o retrasar haciendo cambios significativos en los hábitos de las personas. Según la información del último censo del Ensanut, más de 14 millones de personas en México, viven con diabetes.

Hábitos que te ayudan a prevenir la diabetes

La prevención es muy importante en este tipo de padecimientos con cambios en los hábitos de las personas, estudios como el Diabetes Prevention Program (DPP), los cambios en el estilo de vida, pueden ayudar a bajar el riesgo de tener dicha enfermedad hasta en un 58%.

La alimentación con fibra y alimentos integrales, son fundamentales para la prevención de la diabetes. La fibra la podemos encontrar de forma natural en la avena, legumbres, manzanas y zanahorias, las cuales ayudan a hacer más lenta la digestión, evitando los picos de glucosa.

El segundo punto importante, es hacer actividad física es fundamental para poder prevenir la diabetes, ya que mejora la sensibilidad a la insulina e incentiva a los músculos a usar la glucosa de forma correcta. De acuerdo con la información de la OMS, aconseja que se hagan por lo menos 150 minutos de ejercicio moderado o 75 minutos con una intensidad vigorosa a la semana.

Finalmente, tenemos el tema del control de peso, uno de los puntos más importantes para prevenir la diabetes, los estudios señalan que por cada peso que una persona baja y se mantiene en su talla ideal, el riesgo de desarrollar la enfermedad baja en un 16%. El otro punto que se debe cuidar, es el estrés y la calidad del sueño, los cuales deben tener un equilibrio.

