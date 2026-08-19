Los hábitos diarios que aceleran la aparición de canas

Las canas pueden aparecer a cualquier edad y, aunque suelen estar relacionadas con la genética y el paso del tiempo, algunos factores externos también pueden influir en su aparición. Lo que hacemos diariamente puede tener un impacto en la salud del cabello y acelerar algunos cambios en su aspecto.

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Desde la alimentación hasta determinadas prácticas de cuidado capilar, existen hábitos cotidianos que pueden resultar poco favorables para el cabello. Prestar atención a estas costumbres y modificarlas puede ser una forma sencilla de mantenerlo en mejores condiciones.

¿Qué hábitos aumentan la aparición de canas?

Aunque la aparición de canas está relacionada principalmente con la genética y el envejecimiento, determinados hábitos pueden favorecer que el cabello pierda su pigmentación antes de tiempo. Entre ellos, fumar es considerado uno de los más perjudiciales, ya que las sustancias presentes en el humo del cigarrillo generan estrés oxidativo y afectan las células encargadas de producir melanina.

En el caso de las mujeres fumadoras, algunos estudios han encontrado una mayor probabilidad de desarrollar canas prematuras, incluso antes de los 30 años. El tabaco también puede reducir la circulación sanguínea al estrechar los vasos, lo que limita la llegada de nutrientes a los folículos pilosos y puede provocar daños en las células pigmentarias.

Otro factor relacionado con la aparición de canas es el estrés crónico. Mantenerse bajo tensión durante períodos prolongados aumenta la producción de radicales libres, sustancias que pueden afectar a los melanocitos, las células responsables de producir el pigmento del cabello.

La falta de sueño también puede perjudicar la salud capilar, debido a que durante del descanso nocturno el organismo realiza diferentes procesos de reparación celular. Dormir poco o tener un descanso de mala calidad puede interferir con estos mecanismos y afectar el funcionamiento de los folículos.

Por ello, mantener hábitos saludables, descansar adecuadamente y evitar el consumo de tabaco son medidas que pueden contribuir al cuidado del cabello y retrasar algunos signos asociados con su deterioro. También es importante prestar atención a cualquier cambio repentino en la pigmentación y consultar con un especialista si las canas aparecen de forma inesperada.