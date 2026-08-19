Menopausia: estas son las señales que no debes dejar pasar por alto

La menopausia es un proceso natural pro el que pasan las mujeres y que no aparece de un momento a otro. Si bien la misma está marcada por la ausencia de la menstruación, hay algunas señales que aparecen cuando se va produciendo el cambio hormonal.

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Una de las señales más conocidas de la menopausia son los sofocos, pero hay otras que por lo general pasan por alto ya que se confunden con el cansancio, el estrés o la propia edad.

¿Cuáles son las señales de la menopausia?

Tu menstruación empieza a ser irregular

La primera de las señales se relaciona con el cambio del ciclo menstrual. Así es que puedes notar que el periodo llega antes o después de la fecha en la que debería como así también varía la duración del mismo y la cantidad.

Cabe destacar que la irregularidad en si no es síntoma de perimenopausia por lo que la consulta al médico es sumamente importante en este caso.

Aparecen sofocos o una sensación repentina de calor

Esta es una de las causas más comunes de la menopausia. La misma puede presentarse como calor repentino sobre todo en el rostro y la parte superior del cuerpo.

menopausia

También puede ir acompañado de sudoración y, posteriormente, escalofríos. Si estos aparecen en la noche pueden convertirse en un problema a la hora de descansar.

Empiezas a tener problemas para dormir

Otra de las señales a tener en cuenta son los problemas para dormir o despertar varias veces en la noche. Los cambios hormonales, sofocos y sudores nocturnos alteran la calidad del sueño. El dormir mal también repercute en tu rendimiento durante el día.

Tu estado de ánimo cambia

Por último, tenemos esta señal que se relaciona con las modificaciones emocionales. Puedes experimentar irritabilidad, cambios de humor repentino, ansiedad o sensibilidad.

Estas son algunas de las señales por lo que ante la mínima duda se recomienda visitar al médico para que te examine completamente y saber qué está ocurriendo.