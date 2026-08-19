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Elementos sencillos para transformar un rincón oscuro de tu casa en un espacio acogedor

Este rinconcito puede convertirse en tu refugio de los días pesados; solo bastará decorarlo para pasar momentos de relajación

Elementos sencillos para transformar un rincón oscuro de tu casa en un espacio acogedor
Elementos sencillos para transformar un rincón oscuro de tu casa en un espacio acogedor|IA

Escrito por: José Alejandro

La mayoría de los hogares grandes tienen más de un rincón oscuro y disponible para transformarlo en un espacio acogedor con elementos sencillos. Para ello no se necesita hacer una gran remodelación, pues bastará con agregar ciertos elementos decorativos, como lámparas, espejos y textiles, los cuales forman parte de pequeños cambios en la distribución del cuarto de la casa que reducen el desorden visual al instante.

De acuerdo con un artículo de Homes & Gardensla distribución de la iluminación, el color de las paredes y la posición de los espejos influyen en la percepción de amplitud y luminosidad del espacio. Caso contrario a las cortinas gruesas, mobiliario voluminoso o superficies muy oscuras, ya que pueden absorber parte de la luz disponible, la cual puede pasar con esta alternativa de las ventanas y que dan privacidad al hogar.

Rincón oscuro casa
Elementos sencillos para transformar un rincón oscuro de tu casa en un espacio acogedor|IA

Elementos para decorar el rincón oscuro de la casa

  • Rincón de descanso: Una lámpara de pie es ideal para ese rincón, ya que no ocupa mucho espacio. Los expertos recomiendan distribuir la iluminación por toda la casa; es decir, colocar una junto al sillón, otra sobre la mesa o una con dirección a la pared. Para ello se requiere de focos con tonalidad cálida y amarillenta, ideal para propiciar el descanso.
  • Rincón para fotos: Para ello puedes colocar un espejo cerca de una ventana para que el espacio se vea más grande. Otro punto a destacar son los colores de las paredes. El blanco, beige, gris y algunos tonos suaves de azul pueden funcionar como base para distribuir visualmente la claridad. También puedes agregar plantas para que el rincón se vea mejor y así sacarte fotos para subirlas a redes sociales.
  • Rincón para leer y escuchar música: Puedes instalar repisas para colocar algunos libros de tu colección, así como una silla o sillón puf con una luz tenue. Lo primordial será poner un tocadiscos o una bocina con diseño vintage, para pasar momentos de relajación mientras lees y escuchas tu música favorita.
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