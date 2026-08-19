La mayoría de los hogares grandes tienen más de un rincón oscuro y disponible para transformarlo en un espacio acogedor con elementos sencillos. Para ello no se necesita hacer una gran remodelación, pues bastará con agregar ciertos elementos decorativos, como lámparas, espejos y textiles, los cuales forman parte de pequeños cambios en la distribución del cuarto de la casa que reducen el desorden visual al instante.

De acuerdo con un artículo de Homes & Gardens, la distribución de la iluminación, el color de las paredes y la posición de los espejos influyen en la percepción de amplitud y luminosidad del espacio. Caso contrario a las cortinas gruesas, mobiliario voluminoso o superficies muy oscuras, ya que pueden absorber parte de la luz disponible, la cual puede pasar con esta alternativa de las ventanas y que dan privacidad al hogar.

Elementos sencillos para transformar un rincón oscuro de tu casa en un espacio acogedor|IA

Elementos para decorar el rincón oscuro de la casa