Elementos sencillos para transformar un rincón oscuro de tu casa en un espacio acogedor
Este rinconcito puede convertirse en tu refugio de los días pesados; solo bastará decorarlo para pasar momentos de relajación
La mayoría de los hogares grandes tienen más de un rincón oscuro y disponible para transformarlo en un espacio acogedor con elementos sencillos. Para ello no se necesita hacer una gran remodelación, pues bastará con agregar ciertos elementos decorativos, como lámparas, espejos y textiles, los cuales forman parte de pequeños cambios en la distribución del cuarto de la casa que reducen el desorden visual al instante.
De acuerdo con un artículo de Homes & Gardens, la distribución de la iluminación, el color de las paredes y la posición de los espejos influyen en la percepción de amplitud y luminosidad del espacio. Caso contrario a las cortinas gruesas, mobiliario voluminoso o superficies muy oscuras, ya que pueden absorber parte de la luz disponible, la cual puede pasar con esta alternativa de las ventanas y que dan privacidad al hogar.
Elementos para decorar el rincón oscuro de la casa
- Rincón de descanso: Una lámpara de pie es ideal para ese rincón, ya que no ocupa mucho espacio. Los expertos recomiendan distribuir la iluminación por toda la casa; es decir, colocar una junto al sillón, otra sobre la mesa o una con dirección a la pared. Para ello se requiere de focos con tonalidad cálida y amarillenta, ideal para propiciar el descanso.
- Rincón para fotos: Para ello puedes colocar un espejo cerca de una ventana para que el espacio se vea más grande. Otro punto a destacar son los colores de las paredes. El blanco, beige, gris y algunos tonos suaves de azul pueden funcionar como base para distribuir visualmente la claridad. También puedes agregar plantas para que el rincón se vea mejor y así sacarte fotos para subirlas a redes sociales.
- Rincón para leer y escuchar música: Puedes instalar repisas para colocar algunos libros de tu colección, así como una silla o sillón puf con una luz tenue. Lo primordial será poner un tocadiscos o una bocina con diseño vintage, para pasar momentos de relajación mientras lees y escuchas tu música favorita.