Luna Cuarto Creciente: el premio cósmico que recibirá cada signo a partir de este 19 de agosto

La Luna Cuarto Creciente se configurará durante las últimas horas del 19 de agosto y las primeras del 20 de agosto de 2026, dando inicio a una etapa de crecimiento que se extenderá hasta la Luna Llena del 28 de agosto. Desde la astrología, esta fase representa un momento de movimiento, decisiones y avances, luego de la intención sembrada durante la Luna Nueva.

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La astrología indica que los días posteriores al cuarto creciente pueden ser aprovechados para impulsar proyectos, resolver obstáculos y tomar decisiones que permitan acercarse a objetivos concretos. Para cada signo, esta energía puede manifestarse como una oportunidad diferente. Conoce las predicciones astrológicas.

Horóscopo: ¿Qué premio cósmico recibirá cada signo con la Luna Cuarto Creciente de agosto 2026?

Aries : el premio llegará en forma de una oportunidad para demostrar tus capacidades. Una situación laboral o personal te permitirá asumir el liderazgo y comprobar que estás preparado para avanzar hacia un objetivo que parecía lejano.

: el premio llegará en forma de una oportunidad para demostrar tus capacidades. Una situación laboral o personal te permitirá asumir el liderazgo y comprobar que estás preparado para avanzar hacia un objetivo que parecía lejano. Tauro : una mejora relacionada con tus recursos puede comenzar a tomar forma. El esfuerzo realizado durante las últimas semanas podría traducirse en mayor estabilidad o en una posibilidad concreta para organizar mejor tus finanzas.

: una mejora relacionada con tus recursos puede comenzar a tomar forma. El esfuerzo realizado durante las últimas semanas podría traducirse en mayor estabilidad o en una posibilidad concreta para organizar mejor tus finanzas. Géminis : una conversación puede abrirte una puerta inesperada. Un contacto, mensaje o propuesta tendrá el potencial de acercarte a una persona que puede resultar importante para un proyecto que quieres desarrollar.

: una conversación puede abrirte una puerta inesperada. Un contacto, mensaje o propuesta tendrá el potencial de acercarte a una persona que puede resultar importante para un proyecto que quieres desarrollar. Cáncer : el crecimiento llegará en el terreno económico y material. Podrías encontrar una manera de aprovechar mejor un recurso, conseguir una oportunidad laboral o tomar una decisión que aumente tu sensación de seguridad.

: el crecimiento llegará en el terreno económico y material. Podrías encontrar una manera de aprovechar mejor un recurso, conseguir una oportunidad laboral o tomar una decisión que aumente tu sensación de seguridad. Leo : serás uno de los signos con mayor impulso para avanzar. Una idea personal puede comenzar a recibir reconocimiento y darte la confianza necesaria para mostrar tus talentos sin preocuparte tanto por la opinión ajena.

: serás uno de los signos con mayor impulso para avanzar. Una idea personal puede comenzar a recibir reconocimiento y darte la confianza necesaria para mostrar tus talentos sin preocuparte tanto por la opinión ajena. Virgo : el premio será interno, pero tendrá consecuencias concretas. Una comprensión importante sobre una situación del pasado te permitirá cerrar una preocupación y recuperar energía para concentrarte en nuevos objetivos.

: el premio será interno, pero tendrá consecuencias concretas. Una comprensión importante sobre una situación del pasado te permitirá cerrar una preocupación y recuperar energía para concentrarte en nuevos objetivos. Libra : una amistad, grupo o contacto profesional puede convertirse en la llave para avanzar. Alguien podría acercarte una propuesta o información que te permita ampliar tus posibilidades durante las próximas semanas.

: una amistad, grupo o contacto profesional puede convertirse en la llave para avanzar. Alguien podría acercarte una propuesta o información que te permita ampliar tus posibilidades durante las próximas semanas. Escorpio : la Luna creciente puede favorecer tu desarrollo profesional. Un esfuerzo que realizaste sin recibir demasiada atención podría comenzar a ser reconocido y abrirte camino hacia una responsabilidad mayor.

: la Luna creciente puede favorecer tu desarrollo profesional. Un esfuerzo que realizaste sin recibir demasiada atención podría comenzar a ser reconocido y abrirte camino hacia una responsabilidad mayor. Sagitario : una oportunidad de expansión puede aparecer cuando menos lo esperes. Un viaje, estudio, trámite o proyecto relacionado con el exterior puede comenzar a avanzar después de varias demoras.

: una oportunidad de expansión puede aparecer cuando menos lo esperes. Un viaje, estudio, trámite o proyecto relacionado con el exterior puede comenzar a avanzar después de varias demoras. Capricornio : el premio estará relacionado con un recurso compartido o una situación financiera. Una deuda, inversión o acuerdo puede empezar a resolverse de manera favorable, siempre que mantengas una actitud organizada.

: el premio estará relacionado con un recurso compartido o una situación financiera. Una deuda, inversión o acuerdo puede empezar a resolverse de manera favorable, siempre que mantengas una actitud organizada. Acuario : los vínculos serán protagonistas. Una relación personal o profesional puede dar un paso importante y demostrarte que existe mayor compromiso del que imaginabas. Una alianza también podría convertirse en el comienzo de un proyecto exitoso.

: los vínculos serán protagonistas. Una relación personal o profesional puede dar un paso importante y demostrarte que existe mayor compromiso del que imaginabas. Una alianza también podría convertirse en el comienzo de un proyecto exitoso. Piscis: la recompensa llegará a través de tu rutina y tus responsabilidades. Encontrarás una manera más práctica de organizar tus días y eso puede generar mejoras tanto en tu productividad como en tu bienestar general.

¿Cuál es la energía disponible de la Luna Cuarto Creciente según la astrología?

El Cuarto Creciente representa una etapa intermedia entre la Luna Nueva y la Luna Llena. Desde la astrología, se considera un período especialmente apropiado para actuar, superar obstáculos y darle impulso a aquello que comenzó a gestarse durante la fase nueva (12 de agosto).

La característica principal de esta fase es el aumento progresivo de la luz. El satélite natural todavía no está completamente iluminado, pero cada noche muestra una porción mayor de su superficie visible. Esta evolución se interpreta simbólicamente como un proceso de crecimiento que necesita constancia para alcanzar su máximo desarrollo.

La influencia puede aprovecharse para:

Tomar decisiones que habían quedado pendientes.

que habían quedado pendientes. Dar el primer paso en proyectos que necesitan iniciativa.

en proyectos que necesitan iniciativa. Superar obstáculos que aparecieron después de la Luna Nueva.

que aparecieron después de la Luna Nueva. Corregir estrategias sin abandonar el objetivo principal.

sin abandonar el objetivo principal. Impulsar proyectos laborales o personales que ya cuentan con una base.

que ya cuentan con una base. Resolver conversaciones pendientes y avanzar hacia acuerdos.

El cuarto creciente de la Luna plantea un desafío sencillo: no alcanza con saber qué se quiere, también es necesario hacer algo para conseguirlo. Por eso, el premio cósmico para cada signo estará relacionado con aquello que pueda construir a partir de sus propias decisiones, esfuerzos y oportunidades durante los días previos a la Luna Llena.