Lavar la ropa los lunes tiene beneficios que pocos conocen

Comenzar la semana con la tareas del hogar organizadas puede hacer que los días siguientes sean más llevaderos, y lavar la ropa es una de las actividades que muchas personas incorporan a su rutina de los lunes. Sin embargo, elegir cuándo poner la lavadora puede ser importante para aprovechar mejor el consumo de energía.

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Además del día, el horario en que se utiliza este electrodoméstico puede influir en el gasto del hogar, especialmente si se busca concentrar las tareas durante los momentos de menor demanda. Por eso, existe una franja horaria que puede resultar más conveniente para lavar la ropa los lunes y comenzar la semana de una manera más organizada.

¿Por qué recomiendan lavar la ropa los días lunes?

El lunes es considerado un día relacionado con los nuevos comienzos dentro del Fren Shui, por lo que realizar tareas de limpieza puede ayudar a renovar la energía del hogar. Entre estas actividades se encuentra lavar la ropa, ya que las prendas son vistas como una segunda piel que absorbe parte del entorno y las experiencias cotidianas.

Desde esta perspectiva, comenzar la semana con la ropa limpia simboliza dejar atrás la energía acumulada durante los días anteriores y dar paso a una nueva etapa. También se considera que mantener el orden y gestionar las prendas sucias favorece la renovación del Chi, asociado con la energía vital y el flujo de abundancia y prosperidad.

Más allá de estas creencias, elegir correctamente el momento para poner la lavadora también puede ser útil para cuidar el consumo de electricidad. Las llamadas horas valle son consideradas una alternativa para utilizar algunos electrodomésticos cuando la demanda energética es menor y, por lo tanto, el costo puede resultar más conveniente.

En el caso de los lunes, el horario recomendado es entre las 00:00 y las 8:00, mientras que conviene evitar las denominadas horas punta. De lunes a viernes, estas se ubican entre las 10:00 y las 14:00, y nuevamente entre las 18:00 y las 22:00, cuando el precio por kWh puede ser más elevado.