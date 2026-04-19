Los 6 hábitos mañaneros que te ayudarán a disminuir el color de las ojeras

El color de las ojeras en el párpado inferior genera una mirada cansada en nuestro aspecto. Aunque podemos hacer uso de maquillaje para ocultarlo, puede ser complejo lograr un buen resultado en la piel, por lo que es fundamental hacer acciones para su eliminación.

Es así que te detallaremos 6 hábitos mañaneros que puedes incluir en tu rutina, los cuales serán fundamentales para disminuir la coloración en el párpado. Entonces realiza las siguientes acciones.

¿Qué hacer para eliminar las ojeras?

Además de tener un buen descanso y proteger la zona con bloqueador, es posible incorporar 6 hábitos mañaneros para evitar el color de las ojeras, los cuales te ayudarán a disminuir su apariencia, logrando una mirada más reluciente y juvenil sin la necesidad de usar maquillaje. Aplica las siguientes recomendaciones:

Aplica unas cucharas frías en la zona, disminuyendo el tono azul generado en la piel. Puedes ingresarlas en el refrigerador (no congelador) y aplicarlo por 2 o 3 minutos.

Prepara una infusión de té verde o negro; dejamos enfriar en la nevera. Ya que esté frío, colocamos en los párpados.

Corta unas rodajas de pepino y colócalas en los ojos por 5 minutos; favorece la hidratación de la zona y mejora la circulación.

Con un contorno para ojos o crema, realiza ejercicios suaves del lagrimal a las sienes; usa los dedos anulares, no lo hagas con mucha fuerza, ya que puede afectar la textura de la piel.

Los contornos de ojos para el día van a ser fundamentales para esa zona, ya que ayudan a activar la circulación; opta por aquellos que tengan cafeína. Puedes guardarlos en el refrigerador para que el frío te ayude.

Lo más importante de todo es mantener hábitos que prevengan su presencia, desde tener una buena hidratación, dormir mínimo 7 horas, no tallarse los ojos con mucha fuerza y prevenir el tabaquismo.

¿Cómo identificar el tipo de ojeras?

Es importante que sepas que el color de las ojeras va a depender de la variedad que tengas, ya que cada uno nos indicará qué es lo que provoca su presencia:

Pigmentadas: Acumulación excesiva de melanina, con un color marrón; suelen salir por el sol, en pieles oscuras o por factores hereditarios.

Vasculares: Son azules o violáceas; suele ser por la congestión de los vasos sanguíneos.

Hundidas: ¿Qué es el envejecimiento de la piel.

Con todos los hábitos mañaneros lograrás disminuir su presencia en poco tiempo; recuerda que, si son hereditarias, aunque puedes bajar su color, serás más propenso a padecerlo en tu mirada.