Los signos que serán castigados por el universo a partir del 19 de abril

A partir del 20 de abril, la era de Tauro comienza con cambios de energía que los signos notarán de inmediato. En lugar de los impulsos, ahora todo se concentrará en estabilidad. En ese sentido, son 4 los signos del zodiaco los que estarán castigados por sus comportamientos explosivos si no cambian de inmediato esta semana.

De acuerdo con la astrología, Leo es el signo más afectado por la llegada de la temporada de Tauro, con temas relacionados con el ego y el trabajo. Pero Acuario, Escorpio y Sagitario no se salvan. Mira las predicciones que habrá para cada uno:

Tauro cambiará la energía de los signos a partir del 19 de abril de 2026.|(ESPECIAL/CANVA)

1. LEO

El universo te baja del pedestal. Durante la era de Tauro, se activan temas de ego, reconocimiento y trabajo. Si te confiaste demasiado o dejaste responsabilidades de lado, ahora tendrás que demostrar con hechos —no con palabras— lo que vales. Te falta humildad y disciplina.

2. ACUARIO

Se te mueve el piso emocional. Tauro toca tu zona de hogar, estabilidad y raíces. Si evitaste conversaciones importantes o cargaste tensiones familiares, ahora todo sale a la superficie. Enfrentar lo que has estado evadiendo te podría ayudar.

3. ESCORPIO

Tu signo opuesto entra en juego, y eso nunca es cómodo. Tauro te confronta en relaciones: pareja, socios, vínculos cercanos. Si hubo manipulación, celos o juegos de poder, el universo te obliga a equilibrar. Soltar el control podría ser tu solución.

4. SAGITARIO

Tu libertad se ve limitada. La energía taurina es estructurada, constante, y te pide orden en tu rutina, salud y trabajo. Si viviste sin disciplina, ahora llegan consecuencias físicas o laborales. Debes comprometerte contigo mismo.

Conoce el destino de los signos en la era de Tauro. |(ESPECIAL/GROK AI/CANVA)

¿Por qué Tauro castigará a 4 signos del zodiaco?

Tauro castigará a los 4 signos mencionados arriba porque tiene energía de la tierra, lo que quiere decir es que no crea promesas, sino que ofrece resultados. Su energía es lenta pero firme y contundente.

Obligará a todo el círculo zodiacal a construir y enfrentarse a lo que han construido en los últimos meses.