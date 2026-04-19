Ángela Aguilar habría intentado atentar contra sí misma por separación de Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal se encuentran en el ojo del huracán del chisme, desde que se dio a conocer el rumor sobre una posible separación, situación que empezó debido al reciente video musical del cantante sonorense “Un vals”, donde causó mucha controversia, debido a que la joven que aparece tiene un gran parecido con Cazzu, su expareja.

Noticias Puebla del 17 de abril 2026

Parece que la controversia no acaba, ya que hay un rumor que indica que la hija de Pepe Aguilar habría intentado atentar contra sí misma, causando mucho revuelo en la red. Te detallaremos todo lo que se sabe al respecto.

¿Qué pasó con Ángela Aguilar y Christian Nodal?

No olvidemos que el video de “Un vals” no solo generó el descontento de Ángela Aguilar, también el de su padre; así lo indicó el periodista Javier Ceriani. Por otra parte, el periodista Jorge Carbajal habría asegurado que la joven cantante corrió a su pareja de su casa. Aunque no se ha dado a conocer ningún comunicado oficial que confirme la situación, la polémica parece crecer.

El influencer Kevin Potrillo subió un video en el que menciona que la hija de Pepe Aguilar había intentado atentar contra sí misma, debido al fuerte escándalo que se ha generado con el anuncio de la separación e infidelidad del cantante Christian Nodal. Claramente, recalcó que todo lo que se sabe sobre el tema son solamente rumores.

Ante la noticia sobre el chisme, muchos usuarios en redes sociales han pedido solidaridad al respecto debido a la gravedad de la información, pero otros detallan que todo este movimiento mediático podría tratarse de otro “truco de publicidad” para finalmente limpiar su imagen.

¿Fue Christian Nodal infiel?

Además de la supuesta separación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, en las redes se ha corrido el fuerte rumor de una supuesta infidelidad por parte del cantante sonorense. La noticia fue dada a conocer por Javier Ceriani, quien señala que el artista se reúne en un departamento de Miami con una dominicana, de quien se desconoce su identidad.

Situación por la que supuestamente Angela habría intentado atentar contra sí misma. Hay que esperar a los próximos días para que se den a conocer más detalles, esperando que la familia Aguilar o Nodal confirmen la posible separación.