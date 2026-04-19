No lo compres: 8 ideas de cómo hacer tu propio asador para patio, se verá más rústico y bonito

Si quieres un patio con asador, pero no quieres gastar una millonada en una remodelación ni en utensilios costosos, puedes optar por el camino más sencillo: hacerlo tú mismo. Solo necesitas paciencia, tiempo y mucha inspiración para empezar hoy mismo.

Estas 8 ideas que tenemos para ti pueden ayudarte a encaminar ese espacio que imaginas para convivir con amigos y familia, sobre todo ahora que el Mundial de Futbol 2026 está cada vez más cerca.

¿Cómo hacer tu propio asador en el patio estilo rústico?

1. Asador de block y parrilla clásica: Define un rincón del patio con buena ventilación y coloca una base de concreto o grava compactada; levanta tres muros en forma de “U” con blocks, dejando el frente abierto, y fija una parrilla metálica en la parte superior con soportes empotrados; añade una repisa lateral de madera o piedra para preparar alimentos y coloca leña o carbón en la base para lograr ese look rústico funcional.

Asador con block|Pinterest

2. Asador con tambor reciclado (tipo barril): Consigue un tambor metálico limpio, córtalo a la mitad de forma horizontal y coloca una bisagra para hacer una tapa; monta el tambor sobre una base de herrería o blocks para elevarlo, instala una parrilla interior y agrega una pequeña chimenea en la tapa; ubícalo contra una pared y complementa con una mesa auxiliar para reforzar el estilo industrial-rústico.

Asador con tambo reciclado|Pinterest

3. Asador de ladrillo rojo estilo tradicional: Traza el área del asador en el piso y coloca una base firme; construye muros laterales y trasero con ladrillo rojo, dejando espacios internos para diferentes alturas de parrilla; integra una campana sencilla en la parte superior para dirigir el humo y deja una repisa frontal para manipular los alimentos cómodamente.

Puedes hacer un asador con ladrillos.|Pinterest

4. Asador con piedra natural y acabado artesanal: Selecciona piedras irregulares y crea una base sólida; levanta los muros con mezcla y acomoda las piedras de forma orgánica para dar textura; instala una parrilla metálica al centro y añade una cubierta superior opcional con lámina o madera tratada; coloca iluminación cálida alrededor para resaltar las texturas por la noche.

Asador con piedra.|Pinterest

5. Asador compacto en esquina (ideal para poco espacio): Aprovecha una esquina del patio y construye dos muros que se encuentren en ángulo recto; coloca la parrilla en diagonal para optimizar el espacio y deja un pequeño nicho inferior para guardar carbón o utensilios; añade una repisa flotante en uno de los lados para mantener todo práctico sin saturar el área.

Asador para patio pequeño|Pinterest

6. Asador con base de concreto y acabado rústico: Vierte una base de concreto rectangular y levanta muros con block; recubre todo con una mezcla texturizada o cemento pulido con acabado imperfecto para lograr un estilo rústico moderno; instala la parrilla con niveles ajustables y agrega ganchos metálicos en los laterales para colgar utensilios.

Asador de concreto para patio.|Pinterest

7. Asador tipo fogón abierto con parrilla móvil: Delimita un círculo o cuadrado en el piso con piedra o ladrillo y deja un espacio central para el fuego; coloca una parrilla metálica desmontable encima o sostenida por una estructura simple; rodea el área con bancas de madera o troncos para crear un ambiente social y relajado alrededor del fuego.

8 ideas de cómo hacer tu propio asador para patio|Pinterest

8. Asador con pérgola rústica integrada: Construye el asador con block o ladrillo contra una pared y encima instala una pérgola de madera con vigas visibles; cuelga focos cálidos o lámparas tipo vintage de la estructura y añade una barra lateral de madera para servir; organiza todo en línea para que el asador, la barra y el almacenamiento formen un espacio funcional y estético.