5 diseños de uñas color verde matcha que debes usar en primavera

Entre los expertos en el mundo de la moda, se menciona que el color verde matcha es una gran opción para la primavera, debido a que es el nuevo neutro que podemos usar de diversas maneras. Además de usarlo en la ropa, se puede complementar con nuestros diseños de uñas.

Para que puedas usarlo en tu siguiente manicura, te detallaremos 5 alternativas que puedes usar, las cuales te van a encantar, así que toma nota de las recomendaciones.

¿Qué tipo de uñas están en tendencia?

Para obtener los mejores 5 diseños de uñas en color verde matcha, consultamos con la IA de Gemini, quien nos detalla que es un tono suave, calmado y versátil para usar en la primavera; considera las siguientes alternativas:

Matcha Glazed : Se coloca el color y encima el efecto glazed en polvo; se encargará de darle un brillo perlado.

: Se coloca el color y encima el efecto glazed en polvo; se encargará de darle un brillo perlado. French invertido o micro-frech : En ambas alternativas, empleando la línea en el tono verde, van a lucir espectacular.

: En ambas alternativas, empleando la línea en el tono verde, van a lucir espectacular. Aura Nails Botánicas : Degradado circular en el centro de la uña; puedes usar un fondo crema y un difuminado centrado en el tono verde.

: Degradado circular en el centro de la uña; puedes usar un fondo crema y un difuminado centrado en el tono verde. Ondas : Consiste en colocar líneas orgánicas y curvas en una base transparente.

: Consiste en colocar líneas orgánicas y curvas en una base transparente. Carey: Para quienes buscan algo más audaz, entonces combina un verde sólido con el estampado carey.

¿A quiénes les favorece el color verde matcha?

Es cierto que todos los colores pueden adaptarse a cualquier tonalidad de piel, pero habrá ciertas opciones donde les va a favorecer notablemente, logrando obtener un brillo natural. Así ocurre con los diseños de uñas en color verde matcha; aunque lucen increíbles en todas, es ideal para quienes tienen subtonos cálidos.

Pero no te desanimes; si tu piel es de subtonos fríos, entonces se recomienda optar por dicho color, pero que tenga un toque más grisáceo para que haya un buen equilibrio, mejorando el aspecto de tus manos en primavera. Con ambas recomendaciones, podrás usar las manicuras en cualquier momento; aprovecha para que presumas un nuevo estilo en tus manos.