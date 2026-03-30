Los 4 hábitos más efectivos para recuperar el cabello dañado por el calor

La Inteligencia Artificial (IA) advierte que el calor daña el cabello principalmente al alterar la estructura de la queratina, la proteína que le otorga resistencia y elasticidad. Es por esto que muchos profesionales y esta misma tecnología ponen de relieve la importancia de su protección.

Noticias Querétaro del 27 de marzo 2026

Aplicaciones como Gemini y ChatGPT son de las más consultadas sobre estos temas de belleza y es que el cabello es una parte importante de nuestro cuerpo. A través de esta tecnología no solo se analizan diferentes bases de datos que hablan de tendencias y nuevas técnicas, sino que se pueden conocer tips y hábitos que benefician a nuestro pelo.

¿Cómo daña el cabello el calor?

Como se mencionó al comienzo, el calor daña mucho el cabello y es que “cuando se aplican temperaturas elevadas de forma constante, como ocurre con las planchas o secadoras, los enlaces de hidrógeno que mantienen la forma del pelo se rompen, provocando que la fibra capilar se vuelva quebradiza, áspera y propensa a las puntas abiertas”, sentencia Gemini.

@pelogaby Un día real en la pelu 💇🏻‍♀️✨ • Cabello quemado por plancha → cortar fue el primer acto de amor • Cabello que llegó débil, sin densidad → hoy largo, fuerte y sano • Cabello en crecimiento → tratamientos que ayudan a verse mejor mientras sana Los cortes no son el enemigo. El miedo a cortar muchas veces es lo que mantiene el daño. El cabello sí se puede recuperar, pero necesita constancia, paciencia y decisiones conscientes 🤍 Aquí no solo cortamos pelo, acompañamos procesos. ♬ sonido original - PeloGaby

La IA de Google añade que el calor excesivo puede "cocinar" literalmente la corteza interna si el cabello está húmedo, creando burbujas de vapor que revientan la cutícula desde adentro. Además, remarca que la exposición térmica degrada la capa lipídica natural que protege y da brillo a la melena.

¿Cómo recuperar el cabello dañado?

Gemini informa que hay que tener en cuenta que una vez que la cutícula exterior se levanta o se desprende por el impacto del calor, el núcleo del cabello queda expuesto a agresiones externas, acelerando su deterioro y pérdida de vitalidad.

Por lo tanto, recuperar la vitalidad de un cabello castigado por herramientas de calor requiere un enfoque que combine la reparación de la fibra con la protección preventiva. Esta Inteligencia Artificial nos invita a ponernos manos a la obra con los 4 hábitos más efectivos para restaurar la salud capilar:

El "Pre-Poo" con aceites naturales: Antes de lavar el cabello, aplica un aceite nutritivo (como el de coco, argán o almendras) de medios a puntas y déjalo actuar al menos 20 minutos. El calor suele levantar la cutícula y dejar el cabello poroso; este hábito crea una barrera protectora que evita que el champú elimine la hidratación natural restante y ayuda a suavizar la textura áspera.

Micro-cortes y sellado de puntas: El daño por calor es acumulativo y suele manifestarse primero en las puntas abiertas o "quemadas".



Hábito: Realiza un despunte ligero cada 8 a 12 semanas.

Por qué: Una vez que la fibra se bifurca (punta abierta), el daño sigue subiendo por el tallo capilar. Cortar un par de centímetros detiene este proceso y permite que los tratamientos de hidratación se concentren en el cabello sano.

La regla de los 180°C y el protector térmico: Si vas a seguir usando herramientas de calor, la disciplina es clave. Nunca utilices la plancha o el rizador por encima de los 180°C. A temperaturas superiores, la queratina natural del cabello comienza a desnaturalizarse de forma irreversible.



Imprescindible: Aplicar siempre un protector térmico con el cabello húmedo. Estos productos contienen polímeros que distribuyen el calor de manera uniforme, evitando "puntos calientes" que fríen la hebra.

Lavado con agua templada y aclarado frío: El agua muy caliente abre la cutícula y reseca el cuero cabelludo.

