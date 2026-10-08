Cómo hacerte en casa las uñas sirena, la nueva manicura que es tendencia
Las uñas sirena se logran con reflejos nacarados y tornasolados que recuerdan al mar. Esta manicura se logra con una combinación de tonos suaves, brillo y acabados cromados.
Las uñas sirena pueden hacerse en casa utilizando una base de esmalte en tonos perlados o pastel, un pigmento cromado o iridiscente y una capa de brillo para conseguir ese efecto cambiante que recuerda a las escamas de estos seres mitológicos. La tendencia en manicura se caracteriza por reflejar la luz con diferentes matices, por lo que colores como rosa, lila, azul, verde agua y blanco nacarado son algunos de los más utilizados.
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El estilo forma parte de la estética mermaidcore, que lleva elementos inspirados en el océano a la moda y la belleza. A diferencia de una manicura con dibujos marinos, las uñas sirena se apoyan principalmente en el acabado: la superficie debe parecer húmeda, perlada o iridiscente. Por eso, incluso una versión minimalista sobre uñas cortas puede conseguir el efecto.
¿Cómo hacer las uñas sirena en casa paso a paso?
Antes de comenzar, es importante preparar las uñas y trabajar sobre una superficie limpia y seca. La manicurista Betina Goldstein, reconocida por sus diseños minimalistas y su trabajo editorial, suele apostar por bases cuidadas y detalles precisos para conseguir manicuras sofisticadas sin necesidad de recargar la uña.
Para recrear las uñas sirena se puede seguir este procedimiento:
- Preparar las uñas: limar suavemente para igualar el largo y empujar las cutículas sin cortarlas de manera agresiva.
- Aplicar una base: utilizar una capa de base protectora antes del esmalte de color.
- Elegir el tono: aplicar rosa perlado, blanco lechoso, azul pastel, lila o verde agua. Dejar secar completamente según las indicaciones del producto.
- Incorporar el efecto cromado: colocar un pigmento iridiscente o cromado fino sobre la superficie. Los tonos duocromos son especialmente útiles porque cambian de color según la luz.
- Crear el efecto escama: si se busca una versión más elaborada, utilizar una plantilla de escamas o realizar pequeñas formas superpuestas con un pincel fino.
- Sellar el diseño: terminar con una capa de top coat para aumentar el brillo y prolongar la manicura.
La especialista británica Marian Newman, referente internacional de la manicura profesional, destaca la importancia de respetar la estructura natural de la uña y utilizar correctamente los productos de preparación y acabado. En casa, esto significa evitar limados excesivos y no despegar el esmalte cuando todavía está adherido.
Manicura: ¿Qué colores y diseños elegir para llevar las uñas sirena
La versión clásica apuesta por una base clara y un reflejo nacarado, pero la tendencia admite diferentes interpretaciones. Para un resultado más discreto, basta con aplicar el efecto perlado sobre una base nude o transparente.
Estas son las alternativas que pueden probarse:
- Sirena perlada: base blanca o milky con pigmento nacarado.
- Sirena rosa: rosa pastel con reflejos dorados, lilas o plateados.
- Mermaid azul: azul agua con acabado cromado para un efecto inspirado en el océano.
- Sirena holográfica: pigmento multicolor que cambia de tonalidad al mover las manos.
- French sirena: punta blanca o pastel combinada con un acabado iridiscente.
La American Academy of Dermatology recomienda evitar retirar esmaltes arrancándolos y prestar atención a cualquier cambio persistente en las uñas o la piel que las rodea. Una vez terminada la manicura, mantener las cutículas hidratadas ayuda a conservar un aspecto cuidado.
La clave de esta tendencia está en el reflejo: no hace falta llenar las uñas de dibujos para conseguir el efecto sirena. Una base suave, pigmentos que cambien con la luz y un acabado brillante pueden ser suficientes para recrear en casa una de las manicuras inspiradas en el mar que gana protagonismo esta temporada.