Cuáles son los pendientes ‘mermaidcore’ y por qué serán tendencia este verano

Los pendientes mermaidcore, inspirados en el imaginario de las sirenas y el universo submarino, son una de las apuestas para este verano 2026. Se caracterizan por incorporar perlas, conchas, caracoles, estrellas de mar, formas de coral, acabados nacarados y tonos que recuerdan al océano.

¡Todos contra Daniela en MasterChef 24/7! La señalan por no tener sazón y Michelle hace alianza con Claudia

El atractivo de esta tendencia está en que permite incorporar la estética marina al vestuario mediante un solo accesorio, sin necesidad de adoptar un look completamente temático. El look forma parte de una corriente más amplia que lleva varias temporadas trasladando elementos del mar a la moda y la joyería.

Diseñadores y firmas de accesorios han recurrido a materiales, formas y colores asociados con el océano para crear piezas que combinan un aire artesanal con propuestas más sofisticadas. Para los meses de calor, además, estos pendientes encuentran un contexto favorable porque funcionan con vestidos ligeros, prendas de lino, tops y otros básicos estivales.

¿Cómo son los pendientes mermaidcore que son tendencia este verano?

El estilo mermaidcore no responde a un único diseño. Su característica principal es la incorporación de referencias marinas, por lo que puede encontrarse tanto en pendientes pequeños y discretos como en piezas llamativas pensadas para convertirse en el centro del look.



Pendientes con conchas: incorporan pequeñas caracolas naturales o piezas metálicas y cerámicas con su silueta. Diseños con perlas: las perlas aportan el acabado nacarado asociado al fondo marino y permiten llevar la tendencia de una manera más elegante. Estrellas de mar: aparecen como dijes o elementos centrales en pendientes largos y diseños colgantes. Formas de coral: las estructuras ramificadas recrean visualmente los arrecifes y aportan un efecto más artístico. Acabados nacarados: los reflejos iridiscentes permiten conseguir una referencia al agua y a las escamas de las criaturas marinas. Tonos azulados y verdes: turquesa, aguamarina y azul profundo complementan la inspiración oceánica.

La Vogue Fashion Encyclopedia y publicaciones especializadas en moda y accesorios han documentado durante los últimos años el crecimiento de las referencias marinas dentro de las tendencias de moda.

¿Por qué los pendientes mermaidcore son protagonistas del verano?

Una de las razones de su atractivo es su capacidad para transformar un conjunto sencillo. Un vestido blanco, una camisa de lino o una camiseta básica pueden adquirir una apariencia diferente con unos pendientes de conchas, perlas o formas marinas.

Además, el regreso de las joyas de inspiración natural y los accesorios maximalistas favorece este tipo de diseños. La tendencia permite elegir entre propuestas muy diferentes según el estilo personal: desde pequeños pendientes con un detalle de estrella de mar hasta piezas grandes con varias cadenas, perlas y elementos nacarados.

También existe una ventaja práctica: no es necesario combinar los pendientes mermaidcore con otros accesorios marinos. De hecho, llevarlos con prendas neutras puede ayudar a que la pieza destaque sin que el resultado parezca excesivamente temático.

En el caso de pendientes con perlas o materiales delicados, conviene evitar el contacto directo con perfumes, cremas y agua salada para conservar su apariencia. Así, los pendientes mermaidcore llegan al verano como un accesorio capaz de unir fantasía y elegancia.