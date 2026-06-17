Cómo hacer la manicura francesa invisible desde casa

La manicura francesa invisible es la contraparte de la versión tradicional; este nuevo estilo se destaca por tener la línea blanquecina característica, pero con un aspecto apenas visible, un look invisible que ha sorprendido a todos por su apariencia única.

Si deseas usarla en tu siguiente manicura, te detallaremos cómo puedes hacer el diseño desde casa, empleando una técnica sencilla que embellece tus manos al instante.

¿Cómo hacer la manicura francesa invisible?

Como lo menciona su nombre, la manicura francesa invisible se destaca por ser un diseño de uñas similar al francés, en el que hace que la línea blanca sea más invisible, luciendo un aspecto más natural y saludable. Aunque en un salón de belleza pueden recrearlas, es posible lograrlo desde casa; para ello deberás hacer lo siguiente:

Aplica un base coat. Coloca una base transparente. Agrega la línea blanca, usando un esmalte blanco ligeramente traslúcido, buscando que sea similar al color de la punta de tu uña. Para unificar el tono, algunos agregar una capa más de rosa translúcido para disimular la línea del diseño. Con un pincel humedecido en acetona y aún fresco el esmalte, para retirar alguna imperfección. Al secarse las capas, sellamos todo el trabajo con Top Coat.

Si deseas usarlo con esmalte semipermanente, puedes usar el mismo proceso que te explicamos; solamente no olvides usar la lámpara UV/LED por 60 segundos para secar el esmalte al instante y usa tonalidades diferentes.

¿Qué me ayuda a mantener mi esmalte tradicional?

La manicura francesa invisible puedes hacerla con esmalte tradicional que tenemos en casa; hay personas a quienes les dura poco tiempo el barniz, pero para ello es fundamental aplicar el ‘base coat’ para una mejor adherencia a la uña, logrando durar hasta 10 días sin problema.

Con todos estos pasos lograrás hacer el diseño desde tu casa; procura hacer capas delgadas y dejarlas secar cada una de ellas para tener un mejor resultado en tu manicura de la semana.