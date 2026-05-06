La manicura francesa no va más: esta es la alternativa en tendencia

No caben dudas de que la manicura francesa es uno de los estilos que no pasa de moda y se va adaptando a las tendencias. Sin embargo, esta temporada llega con una gran modificación.

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El estilo tradicional ya no se usa más por lo que la tendencia se inclina a un diseño más discreto y sutil, es como si las uñas se cubrieran de esmalte transparente o nude translúcido. Estamos hablando de la manicura francesa invisible.

¿Por qué la manicura francesa invisible es tendencia?

La manicura francesa invisible es tendencia porque potencia la naturalidad de la uña, pero con un aspecto más pulido, cuidado y brillante. El contraste entre la línea blanca y el resto de la uña es mínimo.

Otra característica de esta manicura es que si bien la línea blanca casi es imperceptible, la punta sigue sobresaliendo, con más brillo y algo más de opacidad que el resto de la uña.

Este es un estilo acertado porque combina absolutamente con todo ya sea ropa, plantes, citas o eventos. Es sobria y sostenida porque no llama la atención, pero brinda un aspecto limpio y suave. También define y alarga los dedos.

Para esta temporada se impone este estilo de manicura ya que es una imagen fresca y ligera que eleva el nivel de tus manos.

Si quieres replicar esta manicura francesa invisible debes realizar lo mismo que para la tradicional, pero se busca dar un brillo extra a la uña. Es por esto que el primer paso es colocar un esmalte transparente a modo de base y luego se añade otra base nude que deje un velo rosado sobre la uña.

Esta es una buena opción si eres amante de la manicura francesa, pero buscas darle un cambio que siga siendo elegante y hermoso.