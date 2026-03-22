El hack de belleza para oler rico todo el día con el ‘dusting powder’

El ‘dusting powder’ se destaca por ser un polvo corporal, un cosmético que se hace con la finalidad de aplicar un polvo suave que se encarga de matizar y dejar un buen aroma, siendo una gran alternativa para quienes desean mantener una piel suave con una fragancia única.

Noticias Chiapas del 20 de marzo 2026

Aunque puedes comprarlo ya hecho, es posible hacerlo desde tu casa, para que puedas oler rico todo el día. Te explicaremos cómo crear el tuyo, el hack de belleza que merece la pena.

¿Cómo hacer el ‘dusting powder’?

La realidad es que el ‘dusting powder’ es más sencillo de hacer de lo que parece. Para oler rico todo el día, solamente debes seguir unos pasos fáciles, los cuales te ayudarán a disfrutar del hack de belleza en cualquier día:

Consigue un frasco de vidrio con tapa que tengas en tu hogar o busca uno. Una vez que no tenga humedad o suciedad en su interior, agregamos talco para bebé hasta la mitad. Toma un pad de algodón, rocíalo con unas gotas de aceite de bebé y de tu perfume favorito; eso lo colocaremos en el recipiente con talco. Agrega más talco encima. Al final agrega una borla, con la que podrás aplicar el producto.

Hay quienes suelen incorporar 3 pads de algodón para que tenga más aroma el producto, pero eso dependerá de la decisión de cada una; así de rápido tendrás tu polvo corporal para usar.

¿Cómo se aplica el ‘dusting powder’?

Para oler rico todo el día, se recomienda aplicar de cierta forma el ‘dusting powder’; aunque puedes hacerlo en cualquier momento del día, se recomienda hacerlo después de la ducha con la piel seca. Esto se debe a que los poros de la piel están abiertos, ayudándonos a absorber mejor la fragancia.

Se recomienda aplicar en zonas como el cuello, pecho y donde sean propensas al sudor; así vas a fijar mejor el aroma. Un hack de belleza que pocos conocen, pero que vale la pena usar; observarás que muchas personas van a resaltar la fragancia que emana de tu cuerpo.