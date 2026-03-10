El hack de belleza para que tus dientes ya no se ensucien de labial

No hay nada más horrible e incómodo que tus dientes se ensucien de labial, puesto que es algo que te puede ocurrir en cualquier momento y tú no te percatas del terrible accidente, generando que todo el mundo vea lo sucedido en tu dentadura.

Por suerte, ahora es posible cambiarlo con un sencillo hack de belleza, con el que te vas a poder despedir de esos terribles accidentes, en especial si tienes un evento importante o formal.

¿Cómo evitar que el labial manche los dientes?

Es usual que tus dientes se ensucien de labial cuando usamos tonalidades muy oscuras; por suerte, ahora es posible prevenirlo con un hack de belleza, con el que vas a evitar que eso nuevamente te ocurra; solamente debes hacer los siguientes pasos:

Pinta tus labios con normalidad. Antes de terminar, vas a chupar uno de tus dedos; observarás que después de hacerlo se quedarán los restos del pintalabios, evitando manchas inesperadas.

Aunque es un hack de belleza muy eficaz y sencillo, aun así no olvides que los cosméticos más cremosos o glossy ensuciarán con mayor facilidad, situación que debes considerar al momento de aplicar el producto en tus labios.

¿Cómo hacer que un pintalabio no manche?

Además de explicarte el truco para que tus dientes no se ensucien de labial, te vamos a detallar algunos tips extras para que dicho cosmético no se traspase a otras prendas o alrededor de tus labios. Realiza lo siguiente:

Preferentemente, no apliques desde la barra; coloca con ayuda de un pincel o brocha para no aplicar mucho producto.

Usa previamente perfilador o lápiz de labios, ya que es un producto que igualmente favorece a que el artículo se quede en su lugar.

Por último, si tu labial es muy mantecoso, puedes fijarlo con un poco de polvos traslúcidos; permanecerá más tiempo.

Son técnicas que no querrás dejar de usar, debido a que lograrás una mejor fijación del producto, evitando que se puedan traspasar a tu dentadura y perjudicar tu aspecto en un evento importante.