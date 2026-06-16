El hack de limpieza que debes aplicar para eliminar manchas del sillón

Eliminar manchas del sillón puede ser todo un reto, ya que con facilidad pueden regresar o permanecer después del lavado, además de gastar varios pesos en el uso de productos de limpieza que no te dieron el resultado que tanto deseabas.

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Es así que te vamos a explicar un hack de limpieza que debes aplicar, con el que lograrás un textil libre de suciedad y con un color uniforme, sin tener que gastar mucho en ello.

¿Cómo limpiar el sillón fácilmente?

Con el hack de limpieza podrás corroborar que eliminar manchas del sillón es más fácil de lo que parece, solamente hay que hacer unos pasos y una sencilla mezcla. Realiza lo siguiente:

En un cuenco agregamos una taza de agua tibia, una cucharada de jabón de trastes (preferentemente que sea transparente), una cucharadita de bicarbonato y una taza de vinagre blanco. Mezclamos hasta tener una mezcla uniforme. Aspira tu mueble para retirar todo el polvo, pelos o comida que pueda tener en la zona. Introduce un paño limpio en la mezcla, humedece y con eso comienza a tallar la superficie, realiza movimientos circulares. Al terminar con la superficie, deja que se seque completamente, evita el uso de ventiladores para no dañar la tela. Hay quienes suelen aplicar una tapa de cocina por debajo del paño humedecido, pero no se recomienda, ya que no aplicas la misma fricción y no siempre se logra un buen acabado.

¿Con qué frecuencia hay que limpiar los sofás?

Es importante que hagamos su limpieza por lo menos dos veces al año; no obstante, ese proceso puede ser más frecuente, en especial cuando es un mueble ampliamente utilizado o cuando se suben mascotas, por lo que podemos optar por realizarlo cada 2 meses; todo dependerá de tu situación.

Con el hack de limpieza anterior lograrás eliminar manchas del sillón fácilmente, además de neutralizar los malos olores. Se recomienda aplicar el truco en todo el mueble, no solamente en manchas específicas, ya que al secarse se quedará una mancha de humedad, dándole un aspecto poco agradable.