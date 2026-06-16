Manualidades de Paw Patrol: 5 ideas para hacer organizadores de tela para niños

Cuando los niños están pequeños, es un excelente momento para irles enseñando a hacerse responsables de sus pertenencias; juguetes, peluches, libros y demás. Y aunque puede sonar como algo complicado, lo cierto es que muchas veces basta con confiar en manualidades de sus caricaturas preferidas para que aprendan nuevos hábitos, como los organizadores de Paw Patrol que se pueden hacer muy fácil en casa.

Bolsas organizadoras de los Paw Patrol: así puedes hacer estas manualidades en casa para tus hijos

Saco para útiles escolares de Marshall. Es muy importante que los niños cuiden sus útiles escolares desde que son pequeños, pues esto incluso puede ayudar a que las horas de estudio no sean tan tediosas y que se hagan de la costumbre de organizar su mochila



5 ideas para hacer organizadores de Paw Patrol con tela|Pinterest

Lapiceros de tela para organizar los colores. Si tus hijos pierden sus colores o lápices todo el tiempo y ya no sabes qué más hacer, prueba haciéndoles unos lindos lapiceros con tela y velcro de la "Patrulla Canina". Para elegir los colores, inspírate en su personaje preferido y ponle las tonalidades de sus uniformes. Y si no se deciden solo por uno, haz varias manualidades para que las puedan ir intercambiando como les plazca.



5 ideas para hacer organizadores de Paw Patrol con tela|Pinterest

Cubo para juguetes de Rubble. Los juguetes de los niños no tienen que andar tirados por toda la casa, así que una buena forma de que comprendan que siempre que terminen de usarlos deben ponerlos en su lugar, consiste simplemente en confeccionarles un cubo organizador de peluches inspirado en Rubble, el perrito constructor de Paw Patrol. Solo necesitas tela amarilla y algunas varillas para que se mantenga de pie. Con retazos de fieltro dale forma a la carita y pega con puntadas básicas.



5 ideas para hacer organizadores de Paw Patrol con tela|Pinterest

Zapateros de Paw Patrol para poner en la pared. El orden en las habitaciones de los niños es fundamental para inculcarles el gusto por la limpieza y hacer que ellos mismos tengan la voluntad de ordenar sus cosas. Por ejemplo, puedes confeccionarles un organizador para zapatos que tenga a todos los cachorros de Paw Patrol en los compartimentos, poniendo un color diferente por cada personaje y agregando su carita en carátulas de foamy.



5 ideas para hacer organizadores de Paw Patrol con tela|Pinterest

Bolsita para scrunchies de Skye. Si tus pequeñas son fanáticas de la valiente Skye y siempre quieren traer diferentes diademas para simular sus gafas de aviadora, entonces las bolsitas para guardar estos tocados y scrunchies son el mejor tipo de manualidades con los Paw Patrol

