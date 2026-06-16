Kenia Os publica sensuales FOTOS de sus vacaciones tras su ruptura con Peso Pluma

Después de varios rumores en torno a una ruptura entre Peso Pluma y Kenia Os, los famosos hicieron oficial su separación por medio de un comunicado el sábado 6 de julio y aunque a los dos se les vio muy afectados durante sus conciertos, han decidido seguir sus caminos. La intérprete de "Malas Decisiones" compartió unas fotos en su cuenta de Instagram donde se dejó ver en bikini durante unas merecidas vacaciones con su familia.

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Kenia Os se fue de vacaciones tras su ruptura con Peso Pluma

Tras hacer pública su soltería, Kenia Os ha cumplido con varios compromisos laborales, desde conciertos, hasta su participación en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde crecieron rumores de un shipeo entre ella y Alejandro Speitzer. La cantante ahora se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a sus amigos y su hermana Eloísa.

Las fotos que compartió Kenia Os en un carrete de Instagram, dejan ver que se encuentra en Punta Mita, Nayarit, donde ella y sus seres cercanos están en una casa de descanso y ella no dejó de compartir fotos donde se muestra con un diminuto vestido y bikinis donde presume su trabajada figura.

¿Peso Pluma le fue infiel a Kenia Os?

Aunque los intérpretes de "TOMMY & PAMELA" dejaron en claro que quedaron en buenos términos, un amigo cercano a Kenia Os tuvo un encuentro con la prensa en el que dejó entrever que posiblemente Peso Pluma le fue infiel a la cantante.

Fue 'La Divaza' quien lanzó un comentario contundente al ser cuestionado sobre su opinión sobre la ruptura de Kenia y Hassan Emilio.

"Yo vi unos likes por ahí, no sé, como de una que trabajaba con Kenia, algo así, como que Peso había hecho algo ... pero imagínate, si a Beyoncé le montaron cachos..."

Hasta el momento Kenia Os ni Peso Pluma han desmentido las declaraciones de La Divaza; sin embargo, ha tomado fuerza un video donde el cantante dice repetidamente "La perdí".