5 planes para festejar el Día del Padre en CDMX sin gastar mucho este 2026

Si todavía estás pensando qué hacer con tu papá o a dónde ir este 21 de junio para celebrar el Día del Padre y vives en la Ciudad de México, hay buenas noticias. Este año la festividad coincide con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el solsticio de verano, lo cual es una combinación perfecta para organizar actividades divertidas, culturales y económicas. Ya sea que tu papá sea un verdadero fanático del fútbol o guste de las experiencias en la naturaleza o de la comida, existen varias opciones para festejarlo en familia sin gastar una fortuna.

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5 planes increíbles para celebrar el Día del Padre en CDMX

1. Recorrer Paseo de la Reforma en bicicleta

Cada domingo en la Ciudad de México, sobre Paseo de la Reforma, se libera el espacio para que peatones, corredores y ciclistas puedan circular libremente y disfrutar de una de las avenidas más emblemáticas de la capital. Aquí puedes rentar una bicicleta o simplemente caminar; lo importante es disfrutar junto a tu padre de un rato increíble al aire libre.

2. Organizar una salida para ir al Fan Festival 2026

Con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, puedes aprovechar y asistir junto a papá al Fan Festival 2026 para que disfruten juntos la pasión futbolera y el ambiente mundialista. Este plan es perfecto para los papás futboleros y verás lo mucho que te puedes divertir y conocer durante esta pequeña aventura familiar el Día del Padre.

Está listo el FIFA Fan Festival del zócalo CDMX para recibir a los visitantes y aficionados del futbol. Esperando las autoridades indiquen logística de acceso. pic.twitter.com/CaorASQSwh — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 10, 2026

3. Escaparse a un Pueblo Mágico cercano

Si cuentas con un poco más de presupuesto, y a ti lo que realmente te gustaría es escapar unos minutos del caos de la ciudad, puedes viajar por los pueblos mágicos más cercanos a la CDMX. Puedes visitar destinos como Tepoztlán, Taxco, Mineral del Chico y Pozos.

💚 Más que un destino, Tepoztlán es una experiencia para el alma. ¿Ya sabes qué harás en tu próxima visita? pic.twitter.com/d4dqA3qcst — Tepoztlán Pueblo Magico (@infotepoz) June 14, 2026

4. Disfrutar una mañana en el Zoológico de Chapultepec

Si quieres festejar a papá junto a todos los miembros de la familia, puedes ir al Zoológico de Chapultepec, una de las mejores alternativas gratuitas en la ciudad, donde podrás caminar al aire libre, disfrutar del paisaje y aprender de los animales.

5. Organiza para que ese día vean la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en casa

Si tu padre ama el fútbol y adora quedarse en casa, este año la tienes fácil. Puedes organizar con la familia una reunión para ver los partidos que serán transmitidos el domingo. Solo necesitas botanita, comida, bebida, adornos con motivos mundialistas y muchas ganas de disfrutar la pasión del fútbol.