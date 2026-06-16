3 alternativas para reemplazar el buró tradicional y hacer que el dormitorio parezca más industrial

Un mueble que nunca puede faltar en el dormitorio es el buró, pues sirve para poner lámparas, cremas, libros y hasta un vaso de agua para tener cerca por las noches. Y aunque los diseños de madera son los más populares, no significa que sean la única alternativa, ya que hay mobiliario de estilo industrial que es perfecto para aprovechar los espacios y embellecen de manera sutil.

¿Cómo son los muebles tipo industrial para el dormitorio? 3 diseños para renovar los burós aburridos

Mesitas auxiliares de metal. Si lo tuyo es el minimalismo y no te gusta el ruido visual, las mesitas de metal con estructura simple se volverán tu mejor opción para decorar el dormitorio con un toque industrial. Pueden ser circulares, cuadradas y hasta con formas irregulares; la clave está en encontrar el modelo que mejor le quede a tu recámara en cuanto a dimensiones y tamaño. 3 diseños de muebles que sirven como buró y tienen estilo industrial|Pinterest Una ventaja que tienen es que se trata de un material que se puede pintar a tu gusto, así que si te gustan los colores, puedes darle vida con un tono uniforme de acabado brillante para hacerlo destacar. Eso sí, al no tener gran soporte en la parte inferior, es importante no excederse en el peso porque esto podría causar que se vaya deformando.



Estanterías de estilo industrial para el dormitorio. Otro de los modelos que son perfectos para reemplazar el buró de madera tradicional, son las estanterías de aluminio con repisas integradas. Lo ideal es apostar por diseños de tamaño mediano para que no se roben el protagonismo de la decoración. 3 diseños de muebles que sirven como buró y tienen estilo industrial|Pinterest El principal atractivo de estas estructuras es que tienen una mayor capacidad de almacenamiento por los eslabones que trae, por lo que no solo son para poner una lámpara y un libro encima, sino que se pueden guardar otras cosas debajo.