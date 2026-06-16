3 alternativas para reemplazar el buró tradicional y hacer que el dormitorio parezca más industrial
El estilo industrial está arrasando en las tendencias de decoración de interiores y es una excelente opción para renovar los muebles del dormitorio.
Un mueble que nunca puede faltar en el dormitorio es el buró, pues sirve para poner lámparas, cremas, libros y hasta un vaso de agua para tener cerca por las noches. Y aunque los diseños de madera son los más populares, no significa que sean la única alternativa, ya que hay mobiliario de estilo industrial que es perfecto para aprovechar los espacios y embellecen de manera sutil.
¿Cómo son los muebles tipo industrial para el dormitorio? 3 diseños para renovar los burós aburridos
Mesitas auxiliares de metal. Si lo tuyo es el minimalismo y no te gusta el ruido visual, las mesitas de metal con estructura simple se volverán tu mejor opción para decorar el dormitorio con un toque industrial. Pueden ser circulares, cuadradas y hasta con formas irregulares; la clave está en encontrar el modelo que mejor le quede a tu recámara en cuanto a dimensiones y tamaño.
Una ventaja que tienen es que se trata de un material que se puede pintar a tu gusto, así que si te gustan los colores, puedes darle vida con un tono uniforme de acabado brillante para hacerlo destacar. Eso sí, al no tener gran soporte en la parte inferior, es importante no excederse en el peso porque esto podría causar que se vaya deformando.
Estanterías de estilo industrial para el dormitorio. Otro de los modelos que son perfectos para reemplazar el buró de madera tradicional, son las estanterías de aluminio con repisas integradas. Lo ideal es apostar por diseños de tamaño mediano para que no se roben el protagonismo de la decoración.
El principal atractivo de estas estructuras es que tienen una mayor capacidad de almacenamiento por los eslabones que trae, por lo que no solo son para poner una lámpara y un libro encima, sino que se pueden guardar otras cosas debajo.
Lockers metálicos con todo y caja fuerte. Para una decoración mucho más llamativa, está la opción de remodelar el dormitorio con un toque industrial con los lockers metálicos estilo caja fuerte. Tal como su nombre lo dice, son modelos con forma de cubo que en la superficie sirvan para poner cosas y en la parte inferior tenga una puerta para guardar artículos de valor y evitar el caos.
Un aspecto que hay que tener en mente con estos mobiliarios, es que suelen ser considerablemente pesados, así que es mejor seleccionar un lugar para colocarlo de forma permanente. También hay que evitar poner encima cosas mojadas o con humedad, ya que se corre el riesgo de que el metal se maltrate.