La receta fácil de la Chef Zahie Téllez para hacer salsa roja con jitomate cherry

En la cocina mexicana, una buena salsa puede transformar cualquier platillo en una experiencia llena de sabor. Con ingredientes sencillos y una preparación rápida, esta receta con jitomates cherry de la Chef Zahie Téllez, jueza de MasterChef 24/7, se presenta como una opción ideal para acompañar quesadillas, tacos o antojitos.

La Chef Zahie Téllez comparte sus mejores recetas en las redes sociales.|TV Azteca

MasterChef 24/7: La receta de la Chef Zahie Téllez para preparar una deliciosa salsa roja

La preparación destaca por combinar jitomates cherry, chiles y cebolla, ingredientes tradicionales que aportan frescura, intensidad y un toque picante. "Cuando la salsa es buena, es la protagonista de la mesa", escribió la Chef de MasterChef México 2026 en su cuenta de Instagram, en la que compartió la sencilla receta.

Ingredientes:



1/4 de cebolla

2 chiles

1 tza de jitomates cherry

Sal

Orégano

Un chorrito de caldo de pollo

Procedimiento:



En la Licuadora, colocar la cebolla, los chiles, los jitomates cherry, sal al gusto, una pizca de orégano y un chorrito de caldo de pollo. Una vez lista, servir y disfrutar acompañada de una rica quesadilla de queso.

Una vez lista, la salsa adquiere una textura suave y un aroma que combina las notas herbales del orégano con el sabor característico de los jitomates y el picante de los chiles. Además, el uso de la función de sopas de la licuadora permite obtener una salsa lista para servir sin necesidad de utilizar estufa, facilitando el proceso para quienes buscan practicidad en la cocina.

Las salsas son uno de los elementos más representativos de la cocina mexicana, ya que no solo complementan los alimentos, sino que también aportan identidad y personalidad a cada platillo, y esta opción de la Chef Zahie Téllez es perfecta para acompañar diversos platillos y hacerlos destacar.

La recomendación de la jueza de MasterChef 24/7 es servirla recién hecha y acompañarla con una quesadilla, una combinación sencilla que demuestra que, cuando la salsa es buena, puede convertirse en la verdadera protagonista de la mesa.

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