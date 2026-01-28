Así puedes hacer una mascarilla casera para disminuir las ojeras
Te explicamos cómo hacer una mascarilla casera para disminuir las ojeras, una receta con solo 3 ingredientes y te ayudará a lucir una piel radiante
Para disminuir las ojeras , es importante hacer cambios en nuestro estilo de vida, en especial al momento de descansar, protegerse la piel y el estrés que manejamos en nuestro día. Además, podemos incorporar la utilización de parches o ciertos cosméticos para poder bajar la intensa coloración que tiene.
Es así que te vamos a explicar cómo hacer una mascarilla casera con 3 ingredientes que fácilmente tienes en casa. Descubre cuáles son los sencillos pasos para que lo puedas poner a prueba.
¿Cómo hacer una mascarilla casera para las ojeras?
La mascarilla casera que te vamos a explicar es muy sencilla de lograr; se destaca por ser ideal para disminuir las ojeras, tener efectos desinflamatorios y aportar hidratación a la zona. Para lograr la mezcla, solamente debes hacer los siguientes pasos con pocos ingredientes:
- En un tazón que tengas, agregamos una cucharadita de café molido, una cucharadita de miel y un poco de agua. Tiene que quedar densa y manejable al mismo tiempo.
- Metemos al congelador un par de minutos hasta que estén fríos.
- Hay quienes colocan el producto directamente o con ayuda de un pad de algodón cortado para que se adapte a la ojera.
- Dejamos actuar por 10 minutos.
- Pasado el tiempo, enjuaga para retirar los restos del producto y listo.
¿Qué es lo que causa las ojeras?
Aunque en muchos casos puede ser por cuestiones genéticas o envejecimiento, si hay situaciones que pueden favorecer su presencia. El portal de Mayo Clinic, resalta que estas son las principales causas:
- Falta de sueño.
- Dermatitis.
- Rascarse los ojos.
- Hiperpigmentación.
- Exposición excesiva al sol.
Por esa razón es importante proteger nuestra piel ante estos factores, ya sea incorporar cremas especiales, bloqueador, usar lentes oscuros para disminuir los rayos solares y haciendo cambios en el estilo de vida. Con la mascarilla casera para disminuir las ojeras , antes de hacer su aplicación, no olvides colocar una porción en el antebrazo y esperar 48 horas, con la principal finalidad de verificar que el producto no te genera algún tipo de irritación o alergia.
