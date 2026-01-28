Así puedes hacer una mascarilla casera para disminuir las ojeras

Para disminuir las ojeras , es importante hacer cambios en nuestro estilo de vida, en especial al momento de descansar, protegerse la piel y el estrés que manejamos en nuestro día. Además, podemos incorporar la utilización de parches o ciertos cosméticos para poder bajar la intensa coloración que tiene.

Es así que te vamos a explicar cómo hacer una mascarilla casera con 3 ingredientes que fácilmente tienes en casa. Descubre cuáles son los sencillos pasos para que lo puedas poner a prueba.

¿Cómo hacer una mascarilla casera para las ojeras?

La mascarilla casera que te vamos a explicar es muy sencilla de lograr; se destaca por ser ideal para disminuir las ojeras, tener efectos desinflamatorios y aportar hidratación a la zona. Para lograr la mezcla, solamente debes hacer los siguientes pasos con pocos ingredientes:

En un tazón que tengas, agregamos una cucharadita de café molido, una cucharadita de miel y un poco de agua. Tiene que quedar densa y manejable al mismo tiempo. Metemos al congelador un par de minutos hasta que estén fríos. Hay quienes colocan el producto directamente o con ayuda de un pad de algodón cortado para que se adapte a la ojera. Dejamos actuar por 10 minutos. Pasado el tiempo, enjuaga para retirar los restos del producto y listo.

¿Qué es lo que causa las ojeras?

Aunque en muchos casos puede ser por cuestiones genéticas o envejecimiento, si hay situaciones que pueden favorecer su presencia. El portal de Mayo Clinic, resalta que estas son las principales causas:

Falta de sueño.

Dermatitis.

Rascarse los ojos.

Hiperpigmentación.

Exposición excesiva al sol.

Por esa razón es importante proteger nuestra piel ante estos factores, ya sea incorporar cremas especiales, bloqueador, usar lentes oscuros para disminuir los rayos solares y haciendo cambios en el estilo de vida. Con la mascarilla casera para disminuir las ojeras , antes de hacer su aplicación, no olvides colocar una porción en el antebrazo y esperar 48 horas, con la principal finalidad de verificar que el producto no te genera algún tipo de irritación o alergia.