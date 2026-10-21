Reutiliza las hojas de laurel en un potente ritual este 31 de octubre para atraer la abundancia
Por más que no parezca, en esta fecha se puede atraer la prosperidad con este ritual.
Halloween es una de las fechas más esperadas por muchas personas, especialmente por los niños, y es que se disfrazarán de algún personaje terrorífico y saldrán a pedir dulces por el vecindario; pero también es un gran momento para decorar la casa y darle un aspecto mucho más terrorífico; por lo que se ha convertido en una tradición. Pero, todo no tiene nada que ver con fantasmas o monstruos, sino que también es ideal para realizar todo tipo de rituales que puedan atraer la abundancia y la riqueza, y que en este caso tiene que ver con usar laurel.
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De acuerdo a algunas tradiciones espirituales antiguas vinculadas a Halloween, esta celebración tiene raíces en antiguas festividades relacionadas con el cambio de estación y la renovación; y con el paso del tiempo, esas creencias fueron dando lugar a diferentes prácticas simbólicas para atraer prosperidad, bienestar y protección. Por lo que hay algunos rituales que se pueden hacer y que no solo tiene que ver con la decoración de nuestra casa en esta fecha.
Tal como lo mencionábamos, en Halloween no sólo se decorará el hogar con adornos terroríficos como calabazas, fantasmas, murciélagos, arañas y demás, sino que se relaciona con los deseos amorosos y los nuevos comienzos; y es que hay ciertos rituales que se pueden poner en práctica utilizando ingredientes muy conocidos como es el caso del laurel. Esta hierba aromática se relaciona con una conexión con el éxito, el trabajo y las oportunidades, por lo que te dejaremos el ritual con laurel y arroz.
Materiales para el ritual en Halloween
- 8 gramos de arroz
- 8 hojas de laurel
- 1 cucharada de avena
- Un recipiente pequeño
- Papel y lapicera
Cómo hacer el ritual con hojas de laurel para atrae la abundancia
- Elegir un lugar tranquilo de la casa y dejar el recipiente sobre la mesa
- Incorporar los 8 gramos de arroz, las hojas de laurel y la avena
- Escribir tu nombre en un papel y un deseo concreto relacionado con el dinero, el trabajo o proyecto personal
- Doblar el papel y colocarlo debajo del recipiente
- Cerrar los ojos durante unos segundos e imaginar que ese objetivo comienza a concretarse
- Dejar el preparado durante la noche del 31 de octubre y retirar al día siguiente