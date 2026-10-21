Reutiliza las hojas de laurel en un potente ritual este 31 de octubre para atraer la abundancia

Halloween es una de las fechas más esperadas por muchas personas, especialmente por los niños, y es que se disfrazarán de algún personaje terrorífico y saldrán a pedir dulces por el vecindario; pero también es un gran momento para decorar la casa y darle un aspecto mucho más terrorífico; por lo que se ha convertido en una tradición. Pero, todo no tiene nada que ver con fantasmas o monstruos, sino que también es ideal para realizar todo tipo de rituales que puedan atraer la abundancia y la riqueza, y que en este caso tiene que ver con usar laurel.

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De acuerdo a algunas tradiciones espirituales antiguas vinculadas a Halloween, esta celebración tiene raíces en antiguas festividades relacionadas con el cambio de estación y la renovación; y con el paso del tiempo, esas creencias fueron dando lugar a diferentes prácticas simbólicas para atraer prosperidad, bienestar y protección. Por lo que hay algunos rituales que se pueden hacer y que no solo tiene que ver con la decoración de nuestra casa en esta fecha.

Tal como lo mencionábamos, en Halloween no sólo se decorará el hogar con adornos terroríficos como calabazas, fantasmas, murciélagos, arañas y demás, sino que se relaciona con los deseos amorosos y los nuevos comienzos; y es que hay ciertos rituales que se pueden poner en práctica utilizando ingredientes muy conocidos como es el caso del laurel. Esta hierba aromática se relaciona con una conexión con el éxito, el trabajo y las oportunidades, por lo que te dejaremos el ritual con laurel y arroz.

Materiales para el ritual en Halloween

8 gramos de arroz

8 hojas de laurel

1 cucharada de avena

Un recipiente pequeño

Papel y lapicera

Cómo hacer el ritual con hojas de laurel para atrae la abundancia