La idea práctica y eco-friendly para reciclar los rollos de papel higiénico y darle orden a tu hogar
Una solución DIY simple y sustentable para la cocina es para transformar residuos en organizadores útiles. Así es el caso de los cartones de los rollos de papel higiénico que suelen terminar en la basura.
Reciclar los rollos de papel higiénico es una idea práctica y eco-friendly que permite convertirlos en organizadores funcionales para la cocina. Estos elementos ayudan a mantener el orden sin gastar dinero y reduciendo residuos. Con materiales económicos, un poco de creatividad e imaginación y tiempo para cortar y pegar los elementos, se puede decorar el hogar de forma ecológica.
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Lejos de ser un desecho sin valor, estos tubos de cartón tienen una estructura resistente y versátil que los vuelve ideales para manualidades. En tiempos donde el reciclaje creativo gana protagonismo, este tipo de soluciones no solo aportan practicidad, sino también un toque decorativo y personalizado al hogar.
Proyecto DIY con cartón de papel higiénico: ideas para hacer organizadores para la cocina
- Organizador de cables o bolsas: perfecto para guardar bolsas reutilizables o enrollar cables de pequeños electrodomésticos. Solo debes doblar ligeramente los extremos o decorarlos con papel adhesivo.
- Separadores de cajones: colocados uno al lado del otro dentro de un cajón, funcionan como divisores para cubiertos, utensilios pequeños o especias en sobres.
- Soporte para utensilios livianos: agrupando varios tubos y fijándolos en una base de cartón más firme, puedes crear un contenedor para cucharas de madera o pinceles de cocina.
- Organizador de cápsulas o sobres: ideales para guardar cápsulas de café, saquitos de té o condimentos individuales.
- Mini estantes modulares: pegando varios rollos entre sí y decorándolos, puedes crear pequeñas estructuras para colocar en la pared o dentro de alacenas.
¿Por qué esta idea eco-friendly es tendencia en el hogar?
Este tipo de proyectos DIY se vuelve cada vez más popular por varias razones:
- Reduce residuos
- Reutiliza materiales que normalmente se desechan.
- Es económico
- No requiere inversión en organizadores costosos.
- Fomenta la creatividad
- Permite personalizar colores, formas y usos.
- Aporta orden real
- Soluciona problemas cotidianos de almacenamiento.
- Se adapta a espacios pequeños
- Ideal para cocinas con poco lugar.
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Según iniciativas de reciclaje doméstico promovidas por organizaciones como Ecoembes y tendencias difundidas en plataformas como Pinterest, el reaprovechamiento de materiales cotidianos es clave en la decoración sostenible actual. Con ideas simples y accesibles, es posible transformar pequeños residuos en grandes aliados del orden y el diseño.