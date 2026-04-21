La idea práctica y eco-friendly para reciclar los rollos de papel higiénico y darle orden a tu hogar

Reciclar los rollos de papel higiénico es una idea práctica y eco-friendly que permite convertirlos en organizadores funcionales para la cocina. Estos elementos ayudan a mantener el orden sin gastar dinero y reduciendo residuos. Con materiales económicos, un poco de creatividad e imaginación y tiempo para cortar y pegar los elementos, se puede decorar el hogar de forma ecológica.

En Exclusiva: Anahí guarda silencio sobre la polemica separación de su hermana Marichelo y Jorge D’Alessio

Lejos de ser un desecho sin valor, estos tubos de cartón tienen una estructura resistente y versátil que los vuelve ideales para manualidades. En tiempos donde el reciclaje creativo gana protagonismo, este tipo de soluciones no solo aportan practicidad, sino también un toque decorativo y personalizado al hogar.

Proyecto DIY con cartón de papel higiénico: ideas para hacer organizadores para la cocina

Organizador de cables o bolsas : perfecto para guardar bolsas reutilizables o enrollar cables de pequeños electrodomésticos. Solo debes doblar ligeramente los extremos o decorarlos con papel adhesivo.

: perfecto para guardar bolsas reutilizables o enrollar cables de pequeños electrodomésticos. Solo debes doblar ligeramente los extremos o decorarlos con papel adhesivo. Separadores de cajones: colocados uno al lado del otro dentro de un cajón, funcionan como divisores para cubiertos, utensilios pequeños o especias en sobres.

Soporte para utensilios livianos : agrupando varios tubos y fijándolos en una base de cartón más firme, puedes crear un contenedor para cucharas de madera o pinceles de cocina.

: agrupando varios tubos y fijándolos en una base de cartón más firme, puedes crear un contenedor para cucharas de madera o pinceles de cocina. Organizador de cápsulas o sobres : ideales para guardar cápsulas de café, saquitos de té o condimentos individuales.

: ideales para guardar cápsulas de café, saquitos de té o condimentos individuales. Mini estantes modulares: pegando varios rollos entre sí y decorándolos, puedes crear pequeñas estructuras para colocar en la pared o dentro de alacenas.

¿Por qué esta idea eco-friendly es tendencia en el hogar?

Este tipo de proyectos DIY se vuelve cada vez más popular por varias razones:



Reduce residuos

Reutiliza materiales que normalmente se desechan.

Es económico

No requiere inversión en organizadores costosos.

Fomenta la creatividad

Permite personalizar colores, formas y usos.

Aporta orden real

Soluciona problemas cotidianos de almacenamiento.

Se adapta a espacios pequeños

Ideal para cocinas con poco lugar.

Según iniciativas de reciclaje doméstico promovidas por organizaciones como Ecoembes y tendencias difundidas en plataformas como Pinterest, el reaprovechamiento de materiales cotidianos es clave en la decoración sostenible actual. Con ideas simples y accesibles, es posible transformar pequeños residuos en grandes aliados del orden y el diseño.