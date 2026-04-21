uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

3 zapatos que estilizan las piernas y adelgazan la figura, según Carolina Herrera

Estos diseños clásicos y sofisticados alargan visualmente la silueta y elevan cualquier look con elegancia. Conoce los 3 zapatos inspirados en el estilo de Carolina Herrera.

/estilo-de-vida/zapatos-estilizan-piernas-adelgazan-figura-carolina-herrera/
|Canva

Escrito por: María Agustina Leiva | Marktube

Los zapatos que estilizan las piernas y ayudan a afinar visualmente la figura, según el estilo de Carolina Herrera, son los pumps negros, los pumps rojos clásicos y los zapatos t-bar o Salomé. Estas 3 opciones alargan la silueta gracias a su diseño, altura y forma.

En el universo de la moda, no solo la ropa define la figura: el calzado cumple un rol clave en cómo se perciben las proporciones del cuerpo. Diseñadores y asesores de imagen coinciden en que ciertos modelos de zapatos o zapatillas pueden generar un efecto óptico de piernas más largas y estilizadas, especialmente cuando se eligen con cortes precisos y líneas limpias.

¿Cuáles son los zapatos que estilizan las piernas según Carolina Herrera?

  • Pumps negros: son un básico infalible. Su diseño cerrado, con punta afilada y tacón alto, alarga visualmente la pierna. Para 2026 se llevan más puntiagudos, lo que potencia aún más ese efecto estilizador. Funcionan con todo: desde jeans hasta faldas midi o trajes sastre.

  • Pumps rojos clásicos: un ícono de elegancia con un giro audaz. Mantienen la misma estructura estilizada que los negros, pero suman protagonismo. Carolina Herrera los combina con looks en blanco y negro para crear contraste y dirigir la mirada hacia las piernas.

  • Zapatos t-bar o Salomé: con su característica correa en forma de T, estilizan el empeine y aportan sofisticación. Los modelos actuales incluyen puntas más finas y tacones curvos, ideales para looks formales o elegantes.

¿Por qué estos zapatos ayudan a adelgazar visualmente la figura?

La asesora de imagen Nina García destaca que los zapatos de punta afilada y tacón bien proporcionado son clave para alargar visualmente la figura sin esfuerzo. Estos diseños comparten características que generan un efecto óptico favorecedor:

  • Punta fina o afilada
  • Alarga la línea del pie y, por extensión, de la pierna.
  • Tacón alto o medio estilizado
  • Mejora la postura y proyecta una silueta más esbelta.
  • Diseños limpios y estructurados
  • Evitan cortes visuales que acorten la figura.
  • Colores estratégicos
  • El negro estiliza, mientras que el rojo dirige la atención de forma elegante.
  • Ajuste al pie
  • Un buen calce evita que el zapato "corte" la silueta.

Según Vogue, estos modelos siguen vigentes porque combinan funcionalidad y estética. Por eso, elegir el zapato correcto puede transformar por completo un look, logrando una figura más estilizada y elegante sin grandes esfuerzos.

Tags relacionados
Moda
Belleza Tendencias

Galerías y Notas Azteca UNO

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo