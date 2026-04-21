Toma esta infusión para reducir la ansiedad; no es té de melisa

En las sociedades modernas es muy común escuchar que las personas viven con altos niveles de ansiedad, por ello es importante estar al pendiente en un aspecto médico. Por ello, si sabes que es sobre todo cúmulo de estrés, presión o demás cuestiones, puedes probar con esta infusión de cáscara de mandarina. Los tés sirven en muchos sentidos de manera relajante, pero a continuación encuentras la explicación a detalle.

¿Por qué esta infusión de mandarina sirve para bajar la ansiedad?

Lo primero que se reconoce de la mandarina es su alto contenido en Vitamina C, sin embargo su cáscara contiene aceites esenciales y antioxidantes que son potentes aliados del sistema nervioso. Por eso, muchos la han usado cuando tiene ligeros problemas para conciliar el sueño o para calmar la ansiedad.

La clave con la mandarina es la nobiletina y aceites como el limoneno, que funcionan como propiedades ansiolíticas y sedantes leves. Por ello se recomienda ponerlos a altas temperaturas para que liberen sus compuestos, ayuden a calmar la mente y disminuyan los niveles de cortisol… las hormonas del estrés.

Y por si los anteriores no son argumentos suficientes para tratar de beber esta infusión, se indica que también sirve para la digestión nocturna. Esto se traduce en la NO interrupción del descanso al no presentarse la siempre incómoda pesadez. En resumen, esta bebida cítrica es reconfortante, ayuda a dormir mejor, te regenera células mientras descansas por los antioxidantes que contiene e incluso despiertas con frescura y energía.

@racesvitalesnutri Té de Cáscara de Mandarina (Adiós Ansiedad) "No tires la cáscara: El sedante natural para calmar el sistema nervioso 🍊🌙" ​Receta: Hierve cáscaras de mandarina (sin la parte blanca) por 5 min. Sus aceites esenciales reducen el estrés y promueven la paz mental. Nota: Estos son complementos y no sustituyen consejos médicos. guarda esta rectea para que no la pierdas y Siguenos ! ♬ sonido original - Raíces Vitales

¿Cómo se hace la infusión de cáscara de mandarina contra la ansiedad?

La recomendación que se hace es tomar esta bebida caliente media hora antes de acostarse para dormir.