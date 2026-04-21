Amigo cercano a Ángela Aguilar ROMPE el silencio y comparte lo que sabe sobre el presunto divorcio de Christian Nodal

En los últimos días el tema sobre la presunta separación de Ángela Aguilar y Christian Nodal le han dado la vuelta a todo México, pues desde su inicio, esta relación se hizo de los reflectores por el cómo se han manejado algunos temas de esta pareja, además del entorno mediático del que se han hecho los cantantes.

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Toda la polémica surgió luego de que Christian estrenara el videoclip de su nueva canción “Un Vals”; mismo que contó con la modelo Dagna Mata, quien en seguida despertó miles de reacciones luego de que los fans del cantante aseguran que esta tiene un gran parecido con Cazzu, su expareja y madre de su hija; esta polémica bastó para desatar toda una ola de comentarios de rumores sobre el estado de la relación e incluso se ha hablado sobre un presunto divorcio, por lo que cada novedad ha sido crucial en días de incertidumbre.

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen juntos?

Este lunes, el conductor Jomari Goyso quien es una figura cercana a Angela Aguilar habló en vivo para el programa Despierta América sobre lo que sabe de la relación, donde este aseguró que estuvo en contacto con la pareja este fin de semana y que supo que se encuentran juntos en casa alejados de todo este rumor que le ha dado la vuelta a México.

“Ellos están en su casa felices. Hay una era en la que es importante desconectarse porque todo el mundo tiene derecho de decir lo que quiera de la vida que quiera y, obviamente, se apoyan en una trayectoria de sus vidas”, limitándose a hablar sobre citas de la pareja o hacer declaraciones que sean precisas.

¿Qué ha dicho Ángela Aguilar tras esta polémica?

Antes estos días de tensiones, Ángela Aguilar hizo un anuncio que sorprendió tanto a propios y extraños, pues confirmó que lanzará una nueva canción, dejando ver que en realidad esta ola de rumores le han tenido sin cuidado.

Esta nueva canción llevará por título “La China de Ojos Negros” y formará parte de un emotivo tributo a su abuelo Antonio Aguilar, misma que se estrenará en todas las plataformas de streaming este martes 21 de abril.

