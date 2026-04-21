Fotógrafa cuestiona seguridad en telenovela que dejó 2 muertos y un herido: “no pueden ahorrarse plata con la seguridad”

Luego del ataque registrado durante el rodaje de la serie “Sin senos sí hay paraíso” el pasado sábado 18 de abril de 2026 que cobró la vida de dos colaboradores de la producción y dejó a otra gravemente herida, la artista multifacética y fotógrafa Isa F Liberatoscioli compartió un contundente mensaje cuestionando la seguridad en producciones y visibilizó el trabajo de quienes están detrás de las cámaras, escenarios y guiones.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, la artista señaló que todas la producciones no solo dependen de los actores, sino de un amplio equipo técnico que hace posible el resultado final que se ve en las pantallas, por lo que cada elemento es esencial en todo proyecto, y por tal motivo su seguridad debería ser una prioridad absoluta.

“Detrás de las series, las novelas… hay un equipo de trabajo supremamente grande”, expresó, subrayando que más de 30 personas participan en distintos roles, desde labores técnicas hasta dirección.

La también videógrafo y comunicadora audiovisual que actualmente radica en Bogotá, Colombia, criticó específicamente la nula seguridad que se registró en el set de esta telenovela, ya que no era posible que un hombre armado se acercara a las inmediaciones fácilmente, si de por sí uno como fan es difícil estar cerca de una zona donde se están llevando grabaciones, por qué aquí fue muy sencillo que el atacante tuviera acceso.

¿Cómo es posible que un loco entre con un cuchillo y mate a dos personas e hiera a otra?, cuestionó.

Asimismo, señaló que la seguridad no debe limitarse a los estudios, sino que debe reforzarse especialmente en locaciones exteriores, donde los riesgos son mayores, ya que todo el equipo de trabajo está expuesto, por lo que reducir costos en este rubro pone en riesgo la vida de cualquiera.

No pueden escatimar gastos en seguridad. No pueden ahorrarse plata con la seguridad. No es viable, expresó severamente la artista venezolana

Finalmente, la fotografía se solidarizó con la producción y calificó estos hechos que han silenciado al set como algo “terrible, asqueroso y dantesco”.

|Captura de pantalla

¿Quién es Isa F Liberatoscioli?

Isa F Liberatoscioli se ha caracterizado por su trabajo como fotógrafa, videografa y comunicadora audiovisual originaria de Venezuela, sin embargo, su trabajo ha destacado en Bogotá, Colombia, ya que se ha enfocado en la dirección, producción y creación de contenido.

Su trabajo no solo plasma lo que hay en el foro, sino también por narrar historias con propósito la cual la han llevado a posicionarse en Latinoamérica como una artista con voz activa dentro del ámbito creativo.