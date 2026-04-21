4 juegos recreativos y modernos para festejar el Día del Niño este 2026

Estamos a poco del Día del Niño, la fecha que emociona a los más chicos pero que no deja de lado a los adultos, pues aunque han pasado ya varios años desde que ya no somos unos niños, hay algunas actividades que podemos compartir y pasar grandes momentos de diversión.

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Ya sea que tengas hijos, hermanos, sobrinos y quieras planear actividades recreativas, te dejaremos una lista con algunos juegos modernos para que pases horas de diversión y los niños tengan días que jamás olvidarán.

Juegos recreativos para niños:

Gabaky: Este juego en tendencia es ideal para todas las edades y entornos pues se puede jugar al aire libre como en espacios cerrados ya que consiste en lanzar pequeñas bolas blandas sobre un “aro” o dina circular en el suelo donde el objetivo es quedar lo más cerca del centro para sumar puntos.

Luz roja, luz verde: Otra actividad que ganó bastante popularidad en los últimos años debido a la serie “El Juego del Calamar”, donde el guía avisa qué color hay, si es verde, los participantes deben avanzar con el fin de llegar a la meta o base, si es roja, deben frenar y el que se mueve pierde.

Carrera de pisada de animales: Las carreras no son algo nuevo, pero lo especial de este juego es condicionar a los participantes, quienes deben de seguir las indicaciones de adoptar la conducta de algún animal así como sus sonidos, lo que hará la competición bastante divertida.

#ActividadesDeEducacionFisica #ProfeSantana #JuegosEscolares ♬ sonido original - Profe_santana | EF Creativa @profesantana01 🐪 Carrera del Camello con Cono | Actividad de Educación Física Actividad divertida de educación física escolar donde los estudiantes realizan la Carrera del Camello con Cono, desplazándose inclinados mientras mantienen un cono sobre la espalda, simulando la joroba de un camello. 🟠🐪 El objetivo es avanzar sin que el cono se caiga, desarrollando equilibrio, coordinación motriz, control postural y concentración. Este tipo de juegos de educación física ayudan a fortalecer las habilidades motrices básicas mientras los estudiantes aprenden jugando y se mantienen activos. Ideal para clases de educación física en primaria, juegos escolares, dinámicas motoras y actividades recreativas en la escuela. #EducacionFisica