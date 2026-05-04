Exhiben polémicas de Christian Nodal en medio de rumores de problemas matrimoniales y familiares

Los días avanzan y las polémicas se le acumulan a Christian Nodal. En los días recientes tuvo una presentación en su natal Sonora, esto para la Expo Ganadera, espacio donde de cierta forma se van aclarando los rumores. Gracias a las palabras declaradas en el evento, parece que lo de su relación matrimonial fue falso y que los problemas con lo de su familia sí va en serio.

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¿Christian Nodal está peleado con Ángela y con su familia?

Aunque ni él ni su esposa tuvieron palabras para la prensa, Nodal fue contundente en sus declaraciones que le están afectando en el ámbito personal y profesional. Pues parece que su familia le sigue afectando, pues él aseguró que por culpa de dicha gente canceló dos conciertos que tendría en Chile el fin de semana pasado.

“Hace rato les conté que mi imagen no es mía, mi nombre no es mío, ni mi música es mía, pero mi corazón y mi voz siempre van a ser de ustedes”. Se indica que hay un pleito severo por los derechos de dichos temas, razón por la que bajó todas las imágenes de sus redes sociales. Asumiendo un cambio total en su carrera, específicamente en la producción de su contenido.

Además agregó que las traiciones pueden venir desde cualquier frente, incluyendo la familia. “Y si algo me ha enseñado la vida es que la propia sangre te puede fallar, es que los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes. Los amo con todo mi ser y les doy todo mi respeto y mi amor desde el escenario y así va a ser siempre”.

¿Ángela Aguilar estuvo con Nodal en Sonora?

Aunque las palabras de Christian hacia su familia parecen de un abierto conflicto, otro de los grandes temas fue la presencia de Ángela Aguilar en un concierto tan importante para El Forajido. Y es que al cantar en su tierra, había dudas de si su esposa viajaría, pero se les vio juntos, pareciendo que si es que hubo problemas… hoy están más que superados. Y al momento, el morbo tiene el foco sobre lo que pasará con su imagen y derechos sobre algunas de sus canciones.