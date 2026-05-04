6 consejos para cuidar tus manos del sol ante la ola de calor y evitar el envejecimiento

Las últimas olas de calor se han intensificado y aunque muchas veces nos cuidamos la piel de la cara y brazos con protector o ropa que nos proteja, a veces nos olvidamos de una parte importante, las manos, las cuales pueden tener un envejecimiento prematuro si no reciben los cuidados necesarios.

Tener unas manos bellas sin manchas por el sol es posible y no es nada complicado, ya que consta de convertir los siguientes consejos en hábitos del día a día y seguramente notarás una gran diferencia.

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Tips para proteger las manos del sol y evitar manchas

1. Usa crema hidratante, puede ser de la misma que usas para todo el cuerpo, pero debes tomar en cuenta que su uso debe ser mucho antes de que te expongas al sol.

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2. Guantes de tela delgada: Si tu piel es sumamente sensible una opción ideal es usar guantes cuando estés expuesta o expuesto al sol.

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3. Si saliste de vacaciones al mar, lo ideal es que después de meterte a nadar enjuagues tus manos con agua dulce, pues el agua con sal puede hacer que tus manos se quemen fácilmente.

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4. Crema con bloqueador solar: Existen diversas cremas con protector solar, para las manos te recomendamos que sea arriba de 30 FPS y que te retoques cada que te laves las manos.

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5. Productos de limpieza suaves: Para lavarte las manos utiliza jabones que no sean agresivos con la piel, te sugerimos un jabón líquido neutro o un artesanal con productos naturales.

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6. Si tienes manchas y quieres reducirlas, puedes utilizar un serum para manos rico en Vitamina C y ácido hialurónico, con estos compuestos verás que las manchas se reducen visiblemente y que no te salgan más.