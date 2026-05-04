Nueva polémica para Natalia Jiménez tras usar ambulancia para llegar a fiesta

En los días recientes una de las figuras musicales más criticadas ha sido la nacida en Madrid. Natalia Jiménez fue muy mencionada por algunos conflictos y polémicas bastante fuertes alrededor de sus compromisos profesionales en México. Y ahora, de nueva cuenta criticaron su último concierto ocurrido en Venezuela.

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¿Qué pasó en el concierto de Natalia Jiménez?

De manera bastante puntual, algunos usuarios criticaron severamente lo ocurrido en uno de los conciertos más recientes de Natalia Jiménez. La artista española fue contratada para un evento en la capital del país sudamericano, situación que tuvo como situación muy particular la falta de público en el recinto donde se llevó a cabo la presentación.

Las imágenes que se compartieron hacen notoria la falta de gente en lo que parece un inmueble bastante grande. Sin embargo, algunos comentan que la contratación fue para un evento privado, pero ella no lo sabía. Tal es el caso, que al momento de salir al escenario, lanza un efusivo saludo a la gente de Caracas… pero solamente estaba llena la parte al frente del escenario.

Pero las personas en general la tienen “entre ceja y ceja” en estos momentos. Por ello algunos compartían y comentaban las imágenes, argumentando que la repercusión de sus acciones le jugaron en contra. Pero realmente no hay confirmación oficial de que se trate de un evento privado, por lo que es probable que lamentablemente para ella, no encontró buenas compras para el boletaje.

@NataliaJimenez confiando en Invershow que fue la productora (gobiernera) que la trajo hace poco al Poliedro nunca imaginó que venía a hacer un show "intimo" en La Carlota. Cuando salió y gritó "Buenas noches Caracas" la respuesta fue 🦗🦗🦗🦗🦗 pic.twitter.com/w6i4WIZGHv — @canguro (@elcangurofacho) May 2, 2026

¿Cuáles son las polémicas recientes de Natalia Jiménez?

Las polémicas recientes indican dos casos específicos.