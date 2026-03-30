5 ideas para que tu baño luzca más bello y aesthetic
¡Un baño bello y aesthetic! Te contamos cómo lo puedes lograr con 5 ideas sencillas y económicas, alternativas para modificar su aspecto rápidamente
Aunque no lo parezca, es importante decorar el baño, un espacio íntimo en donde podemos pasar varios momentos del día. La realidad es que podemos remodelar este espacio para darle una esencia única, sin la necesidad de hacer grandes inversiones de dinero.
Noticias Tabasco del 29 de marzo 2026
Para que logres un sanitario más bello y aesthetic, te detallaremos algunas ideas que puedes usar, recomendaciones que merecen la pena ser aplicadas.
¿Cómo remodelar el baño?
Considerando que el baño suele ser una habitación que acumula cierta humedad, es importante hacer una buena elección de elementos para que hagan un buen contraste. Por eso, considera las siguientes ideas de Gemini para tener el espacio más bello y aesthetic de la casa:
- Efecto botánico: Agrega potos colgantes, sansevieria o unos ramos de eucalipto en la regadera, alternativas que les van a dar vida y frescura a esa zona de la casa.
- No más plástico: Elimina todos los envases de plástico que tengas; mejor cámbialos por dispensadores de vidrio o cerámica para darles un aspecto más elegante.
- Iluminación estratégica: Despídete de las luces blancas, opta por opciones cálidas, ya sea que agregues luz LED atrás del espejo, cambies el foco principal o añadas una lámpara pequeña en una repisa. También puedes incorporar velas aromáticas.
- Añade texturas: Puedes optar por colocar una bandeja de mármol o madera donde colocar cremas y perfumes. Por otro lado, cambia tu cortina por una tela y usa toallas de tonos neutros.
- Espejos únicos: Selecciona aquellos que tienen formas circulares o marcos en dorado con negro mate; te va a dar un mejor aspecto.
@nataliedoef which one do you like better? 😂 I’m thankful this bathroom was in great condition before I added all my changes ☺️ #beforeandafter #diy #bathroommakeover #bathroom #apartamento #apartmenttour #homedecor #homeinspo #aesthetic ♬ Wes Anderson-esque Cute Acoustic - Kenji Ueda
¿Qué puedo usar en lugar de azulejos?
Si quieres un cambio más drástico, puedes optar por aplicar encima de los azulejos paneles de PVC o modificarlos con azulejos adhesivos, pero en ambos casos sería importante colocar un adhesivo especial, con la principal finalidad de que no se vaya a caer ante la humedad.
Con todas estas ideas, lograrás que tu baño luzca más bello y aesthetic. No es necesario hacer el cambio de una; puedes hacerlo progresivamente para no perjudicar tu economía y para que encuentres los elementos que mejor se adapten a tus gustos.
@whereheartresides Still obsessed with how our small girls’/guest bathroom came together! Feels like a cozy little retreat 🫶🏽🌸🛁 Wondering where something is from? I’ve added everything to my LTK in my bio. 🤍 #bathroommakeover #kidsbathroom #smallbathroomideas #guestbathroom #girlsbathroom #foryou ♬ оригінальний звук - dreamyclips